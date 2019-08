Verein bietet Raum für alle Religionen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Verein für Bildung und Integration in Strausberg und Umgebung hat im Landsberger Tor, Große Straße 76, eine kleine Begegnungsstätte im Obergeschoss eingerichtet. Dort können Migranten an Deutschkursen teilnehmen und sich beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen helfen lassen. Mitglieder des Vereins, die sich in Strausberg und in den deutschen Rechtsvorschriften schon gut auskennen, wie der Vorsitzende Hassan Mahmoud und die 2. Vorsitzende Mona Abdelkarim, und gut Deutsch sprechen, begleiten Migranten auch zu Behörden und helfen ihnen, Jobs zu finden. "Ganz wichtig ist der psychologische Aspekt", sagt die 2. Vorsitzende. Familien werden hinsichtlich Kinder- und Jugendhilfe beraten. Beistand brauchen Frauen, die nach der Einwanderung von ihren Männern verlassen wurden. Hassan Mahmoud betont: "Wir sind gegen jede Art der Diskriminierung, von Rassismus und Gewalt, und stehen ein für die Gleichberechtigung von Mann, Frau und anderen." Das gelte auch für Religionen: Nicht nur Muslime können die Begegnungsstätte für ihre Religionsausübung nutzen.