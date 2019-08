Akademievorträge als Unterrichtsergänzung

PM

Brandenburg Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) bietet auch im Schuljahr 2019/20 wissenschaftliche Vorträge an Brandenburger Schulen an. Schüler ab Klasse 11 erhalten dabei in spannenden Vorträgen wertvolle Einblicke in die Welt der Wissenschaft und können selbst ihre Kenntnisse in die aktuellen Forschungsfragen einbringen. Empfohlen werden die Vorträge für eine Schülergruppe von höchstens 30 Schülern der Kurse auf erhöhtem Anforderungsniveau der Sekundarstufe II.

Das Vortragsangebot umfasst ein Themenspektrum aus den Forschungsfeldern Politik, Wirtschaft und Gesellschaft; Mathematik und Naturwissenschaften; Biowissenschaften und Medizin sowie Geisteswissenschaften. Darunter stehen Themen "Was passiert beim Impfen?", "Künstliche Intelligenz und gesellschaftspolitische Folgen" oder "Ist unser Klima zu retten?"zur Auswahl.

Anmeldeschluss für Schulen ist der 27. September 2019. Interessierte Schulen wenden sich direkt an die Akademie der Wissenschaften. Ansprechpartnerin ist Alina Viert. Sie ist unter alina.viert@bbaw.de oder 030/ 20370 493 zu erreichen.

Der Vortrag sollte durch die entsprechende Fachlehrkraft im Unterricht vor- und nachbereitet und thematisch in den Fachunterricht eingepasst werden.

Die Akademievorträge wurden erstmals im Schuljahr 2001/02 für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 11 veranstaltet. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Akademie besuchen seitdem jährlich die Schulen und vermitteln den Jugendlichen die Faszination von Wissenschaft, bauen Hemmschwellen ab und ermöglichen Einblicke in spannende Forschungsgebiete.