Neuruppiner Journalisten veranstalten 1989 Blumenbasar für einen guten Zweck

Eckhard Handke

Neuruppin Im August 1976 wurde in Neuruppin erstmals ein Blumenbasar als Solidaritätsaktion der Journalisten veranstaltet. Dass der 14. Blumenbasar am 25. August 1989 die letzte Solidaritätsaktion sein würde, konnte vor 30 Jahren noch niemand wissen. Trotz Regenschauern kamen 1989 wieder viele Besucher zum Basar, der vor dem Kultur- und Bildungszentrum stattfand, heute ist es wieder Altes Gymnasium. Kleingartenbesitzer spendeten Blumen, die Fontane-Buchhandlung Antiquarisches und Lehrlinge der Neuruppiner Großbäckerei legten Sonderschichten ein, um Riesenbrezel zu backen, und Werktätige sammelten in den Kollektiven Geld, um diese Soli-Aktion zu unterstützen. Da es damals noch keine Baumärkte in Neuruppin gab, deckte sich so mancher Heimwerker auch mit von VEBs gespendetem Material ein. Alle Einnahmen wurden dem Solidaritätskonto gut geschrieben, so dass die Neuruppiner Journalisten am Ende über 35 000 Mark dem VDJ der DDR übergeben konnten.