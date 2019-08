Podiumsdiskussion und Friedensgebet anlässlich "10 Jahre Freie Heide" in Wittstock

OGA

Wittstock Mit einer Podiumsdiskussion und einem Friedensgottesdienst erinnert der Kirchenkreis Wittstock-Ruppin an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. Die Podiumsdiskussion heute um 19 Uhr in der St. Marien Kirche in Wittstock steht unter dem Motto "Nie wieder Krieg! Nie wieder Frieden?". Zum Friedensgottesdienst lädt der Kirchenkreis für Sonntag, 11 Uhr, in die St.-Marien-Kirche ein. Beide Veranstaltungen bilden den Schlusspunkt zur Ausstellung "10 Jahre Freie Heide", die bis Sonntag zu sehen ist. Zur Diskussion werden der Militärdekan Helmut Jakobus aus Berlin, der Friedensaktivist Ernst-Ludwig Iskenius aus Rostock sowie der Antimilitarist Julian Dorst aus Neuruppin erwartet. Es wird empfohlen, das Auto außerhalb der Innenstadt zu parken.