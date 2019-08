Kotanschläge auf SPD-Büro offenbar aufgeklärt

Heike Weißapfel

Birkenwerder (MOZ) Ein 69-jähriger Mann steht im Verdacht, in der vergangenen Zeit immer wieder die Fassade des SPD-Wahlkreisbüros in Birkenwerder mit Kot beschmiert zu haben. Es ist das Büro der Landtagsabgeordneten Inka Gossmann-Reetz. Die Polizei teilte über das mögliche Motiv des Mannes und weitere Einzelheiten zu seiner Person zunächst nichts mit.

"Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen liefen bereits eine ganze Weile", sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf Nachfrage. Nun sei es gelungen, den deutschen Tatverdächtigen zu erkennen und zu den Schmutzattacken zu befragen. Erst in der Nacht zum 22. August waren der Ladenraum in der Hauptstraße sowie ein in der Nähe aufgestelltes SPD-Plakat erneut beschmiert beziehungweise beworfen worden. Die näheren Ermittlungen in dem Fall dauern aber noch an, sagte Ariane Feierbach weiter.

"Ich hoffe, dass der mehrjährige Spuk jetzt vorbei ist, auch im Sinne der Nachbarn, des Vermieters meines Büros und meiner Mitarbeiter", sagte die SPD-Landtagsabgeordnete Inka Gossmann-Reetz auf Nachfrage. "Das war durchaus immer wieder belastend für alle. Aber ich stehe zu meinem Wort und bleibe ansprechbar", erklärte die Politikerin. "Auch für den mutmaßlichen Täter." Inka Gossmann-Reetz dankte der Polizei und dem Staatsschutz für die intensive Ermittlungsarbeit und Betreuung und beglückwünschte die Beamten zu dem Fahndungserfolg.