Arbeitslosigkeit im Landkreis Ostprignitz-Ruppin sinkt spürbar

Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Arbeitslosigkeit ist in Ostprignitz-Ruppin im August gegenüber dem Vormonat und dem Vorjahresmonat deutlich gesunken. Aktuell sind 3 053 Menschen im Landkreis arbeitslos gemeldet. Das sind 36 weniger als im Juli und 398 weniger als im August 2018. Die Arbeitslosenquote beträgt somit 5,9 Prozent. Im August 2018 lag sie noch bei 6,7 Prozent. "Der Monat August schließt mit einem neuen Rekordwert ab. Noch nie war seit der Wiedervereinigung die Arbeitslosigkeit in einem August im Agenturbezirk so niedrig wie jetzt", resümiert Agenturchefin Cornelie Schlegel die positive Entwicklung. Der regionale Arbeitsmarkt zeige sich weiter aufnahmefähig. Grund seien die beginnende Herbstbelebung und die anhaltend hohe Nachfrage nach Arbeitskräften. "Besonders Menschen aus Verkehr- und Logistikberufen, sowie aus den Bereichen Handel, Tourismus und Gesundheit sowie Erziehung konnten eine Arbeit aufnehmen." Seit Jahresbeginn wurden knapp 8 000 Stellen gemeldet. Die Zahlen der Geschäftsstellen der Arbeitsagentur in OPR fallen jedoch unterschiedlich aus: Während Wittstock mit 531 Arbeitslosen eine Arbeitslosenquote von nur 5,3 Prozent aufweist und somit 1,9 Prozentpunkte besser ist als im August 2018, liegt die Quote in Kyritz bei 7,2 Prozent. Dort sind 805 ohne Arbeit. In der Geschäftsstelle in Neuruppin sind 1 717 Menschen als arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 5,6 Prozent entspricht.