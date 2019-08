Erinnerung an die Studienzeit in Neuzelle

Frank Groneberg

Neuzelle (MOZ) Studenten haben vor 45 Jahren offensichtlich weit weniger Ansprüche an ihre Unterkünfte gestellt als die jungen Leute heute. Zu zehnt in einem Zimmer leben, und das vier Jahre lang? Heute sind Einzelzimmer der Standard. Doch jene Damen, die sich da im Kloster Neuzelle treffen, erinnern sich sehr gern daran, zu zehnt einen Schlafsaal geteilt zu haben. Damals, als auf dem Klostergelände noch das Institut für Lehrerbildung untergebracht war. Wo sie von 1970 bis 1974 zu Unterstufenlehrerinnen für Mathematik, Deutsch und Sport ausgebildet worden sind.

Nur eine Duschzeit pro Woche

"Das war unser Fenster", zeigt Monika Senzel freudestrahlend nach oben zum Giebel des heutigen Mensagebäudes. In dem Giebelzimmer ist heute ein Klassenraum W 21 des Rahn-Gymna­siums untergebracht. Mit der Sanierung des Hauses waren die Grundrisse der Räume stark verändert worden. "Aber unser Giebelzimmer ist so geblieben wie damals", freut sich Monika Senzel und lacht: "Extra für uns!"

Zur Studienzeit der zehn Damen, die sich 45 Jahre nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums zum ersten Mal zu einem "Zimmertreffen" zusammenfinden, war das Haus längst nicht so komfortabel ausgestattet wie heute. "In die Dielen haben wir immer Glasscherben gesteckt, um die Mäuse wegzuhalten", erinnert sich Bärbel Werner und verrät lachend: "Im Papierkorb hatten wir öfter mal Mäuse, wir waren nämlich nicht die Ordentlichsten…" Was sich heute auch kein Student mehr vorstellen kann: Weil die wenigen Duschen für die vielen Studenten nicht ausreichten, gab es für jeden Studenten nur eine Duschzeit pro Woche. An den restlichen Tagen musste das gründliche Waschen reichen.

Zehn Einzelbetten standen einst in dem Giebelzimmer, dazu zehn schmale Spunde und vier Tische. "Vier kleine Tische zum Arbeiten für zehn Mädchen", erzählt Christina Strehl. Und trotzdem hätten sie sehr harmonisch zusammengelebt, bestätigen alle zehn Damen. Also gab es niemals Streit? Doch, einmal, erinnert sich Jutta Behlendorf. Und der hing zusammen mit der Enge an den Arbeitstischen. "Eine Kommilitonin hatte einen Kaktus auf dem Tisch, der mich gestört hat, weil der Platz wegnahm. Ich habe sie mehrfach gewarnt: Stellst du den nicht weg, fliegt er raus." Schließlich habe sie ihre Drohung wahrgemacht, habe den Kaktus aus dem Fenster geworfen. "Wir waren aber nicht lange böse aufeinander und ich habe ihr einen neuen Kaktus gekauft."

Schachtel Duett als Luxus

Apropos kaufen: Wirklich große Sprünge konnten auch die Neuzeller Studenten in der DDR nicht machen. Wer Anspruch hatte auf ein Stipendium, bekam meist um die 150 Mark im Monat. Verpflegungsgeld und 8 Mark Monatsmiete wurden davon gleich abgezogen. "Aber wir sind damit ausgekommen", sagt Christina Strehl. "Und wenn es Stipendium gab, sind wir an dem Tag zusammen ganz großkotzig in den Laden gegangen und haben uns jede eine Schachtel Duett für 6 Mark gekauft!" Zur Erklärung: Zigaretten der Marke Duett waren in der DDR die teuersten Zigaretten.

Was sich Studenten heute ebenfalls nicht vorstellen können: In der DDR gab es auch am Sonnabend Lehrveranstaltungen. "Bis mittags haben wir studiert, dann ging es sofort nach Hause", erinnert sich Jutta Baaske. "Der Großteil der Studenten wurde mit Bussen nach Eisenhüttenstadt gebracht, von dort ging es mit der Bahn weiter." Sie selbst sei mit dem Eilzug nach Angermünde gefahren und von dort nach Eberswalde getrampt. Andere Damen erzählen, sie seien permanent per Anhalter gereist – entweder von Neuzelle aus oder ab Frankfurt, wohin sie mit der Bahn fuhren. Immerhin: Montags ging der Lehrbetrieb erst um 10 Uhr los, so dass die Studenten nicht schon sonntags anreisen mussten.

Heimfahrt als Anhalter

Sie haben viel zu erzählen, die zehn Damen, die inzwischen alle im Ruhestand sind. Von einer Magen-und-Darm-Erkrankung größeren Ausmaßes zum Beispiel, wegen der das Wohnheim für mehrere Tage unter Quarantäne gestellt worden war. Ein Umzug in kleinere Zimmer sei für sie nie in Frage gekommen, bestätigen alle: "Nach einem Jahr hat man uns das angeboten", erzählt Christina Strehl, "aber da wollten wir das nicht mehr. Wir wollten alle zusammenbleiben."