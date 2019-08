Ein Augen-Zentrum entsteht

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein neues Brillengeschäft? Oder ein neuer Augenarzt? Oder wird eine Augenarztpraxis in Eisenhüttenstadt verlagert? Ein Plakat an einem Ladengeschäft im Handwerkerhof sorgt für ordentlich Spekulationen. Für ein Augen-Zentrum in Eisenhüttenstadt werden Arzthelfer, Optometristen und Augenoptiker gesucht. "Einige haben die Bauarbeiter dort schon gefragt, ob sie einen Termin für den Augenarzt haben können", sagt Peter Haubold-Kretschmer mit einem Lachen.

Der Eisenhüttenstädter ist Ansprechpartner, wenn man wissen will, was genau sich hinter dem Augen-Zentrum verbirgt. Er ist Geschäftsführer von Berger-Optik, hat zwei Filialen in Eisenhüttenstadt. Wobei Peter Haubold-Kretschmer sofort klarstellt: Was da in Räumen des Handwerkerhofes in der Fritz-Heckert-Straße entstehen wird, ist unabhängig von Berger-Optik.

Tatsächlich sind diejenigen, die sich dort nach einem Augenarzttermin erkundigt haben, auf der richtigen Spur. Denn es wird eine Augenarztpraxis entstehen. Dr. Anne Wildeck und Dr. Uta Sterzinsky werden dort neben dem Standort in Beeskow, wo sie eine Augenarztpraxis haben, tätig werden. Das liegt nahe. Denn das Augen-Zentrum in Beeskow hat viele Eisenhüttenstädter Patienten übernommen, als Augenärztin Gisela Lehmann vor fünf Jahren in den Ruhestand ging und in Beeskow weiterpraktizierte.

Regulärer Betrieb ab November

Wobei es viel zu kurz beschrieben wäre, das Augen-Zentrum als Augenarzt-Praxis zu bezeichnen. Peter Haubold-Kretschmer verfolgt mit den beiden Ärztinnen einen umfassenderen Ansatz. Er selbst hat eine Ausbildung als Optometrist und beschreibt das als eine Art Verbindung zwischen dem Augenoptiker und dem Augenarzt. Der Optometrist kann Voruntersuchungen durchführen, Auffälligkeiten feststellen. Ein Arzt stellt dann die Diagnose. "Zum Beispiel sind wir momentan von den Geräten her in unseren Geschäften so gut ausgestattet wie eine gute Augenarztpraxis", erklärt Haubold-Kretschmer. Die Terminvergabe bei einem Augenarzt könnte deutlich entspannt werden, wenn der hauptsächlich die Termine wahrnimmt, wo eine Diagnostik und Behandlung erforderlich ist.

Was der Patient so nicht mitbekommt, was aber ein neuer Ansatz ist, ist, dass die Untersuchungsdaten im Augen-Zentrum schnell ausgetauscht werden können, sodass eine schnelle Kommunikation entsteht. Peter Haubold-Kretschmer arbeitet eigens dafür mit einem Software-Unternehmen zusammen. Auch die Untersuchungsgeräte werden auf dem neusten Stand sein. Doch wann wird es losgehen? Der Zeitplan sieht vor, dass das Augenzentrum am 1. Oktober eröffnet und den Betrieb aufnimmt, wobei Peter Haubold-Kretschmer einschränkt: "Es ist zunächst eine Art Probebetrieb." Ab November ist dann vorgesehen, dass Termine auch für neue Patienten vergeben werden.