Ausgebremst

Matthias Haack

Neuruppin (moz) Und diese Heimklatsche wurmt Trainer Christoph Sperberg schon sehr, wie er gesteht. Klar habe der Kontrahent wegen einiger Zugänge aus Halle/Saale und Frankfurt/Oder (beide Regionalliga) mächtig Qualität im Team, doch "wenn man fußballerisch unterlegen ist, muss man kämpferisch mehr bringen". Er sprach von einer "Lehrstunde in Sachen Zweikampfführung", die seine Mannschaft im dritten Saisonspiel bekam. Zudem wirkte die Oranienburger Defensive allein wegen der Körpergröße gewaltig und war kaum in Verlegenheit zu bringen. Die Gäste räumten durch sehr aufmerksames Handeln alles ab, was sich in ihrer Spielhälfte zu entwickeln drohte. "Ein, zwei Halbchancen" zählte Sperberg, die sich für den MSV in 90 Minuten ergaben. Das sei die schlechteste Leistung seit einem Jahr gewesen. Ausgerechnet zu Hause. Vor eigenen Fans. Am Mittwoch kamen etwa vier Dutzend, um den bis dato niederlagenfreien MSV zu sehen. Er rutschte nach vier Punkten auf Rang neun ab und hat am kommenden Sonntag gleich den nächsten Hochkaräter vor der Brust: Es geht zum Tabellenführer RSV Eintracht nach Kleinmachnow.

Die Oranienburger Tore erzielten Lennart Jäger (41., 72.) sowie Noah Radtke (71.)

MSV: Pöhl - Priesemuth, Bohne, Jona Schirrmeister, Neumann (82. Rezai) - Sperl, Telleis, Bayard (58. Gondesen) - Reishaus (35. Nguyen), Thiele (83. Do) - Leon Schirrmeister