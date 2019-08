Der Kreis hat nachgezählt

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Verdacht des Wahlbetrugs zu den Kommunalwahlen im Mai im Landkreis Oder-Spree hat sich nach Ansicht von Kreiswahlleiter Sascha Gehm nicht erhärtet. Das habe eine Nachzählung von Stimmen in dem vermeintlich betroffenen Stimmbezirk ergeben. Der Tagesspiegel hatte am 24. August berichtet, dass sich ein Wahlhelfer dazu bekannt habe, bei der Auszählung von Stimmen zur Stadtverordnetenversammlung einer Kommune in etwa 50 Fällen Stimmen der AfD den Grünen zugeschanzt zu haben. Durch Angaben in dem Beitrag habe man den Fokus auf zwei Städte einengen können. Anhand der Beschreibungen des Wahlvorstands durch den Informanten habe schließlich ein Stimmbezirk in Fürstenwalde als der beschriebene Tatort identifiziert werden können, so Gehm. In dem betreffenden Briefwahllokal habe auch die Personenbeschreibung auf den zitierten Wahlhelfer zugetroffen.

In Fürstenwalde seien nun im Beisein des dortigen Wahlleiters, Christoph Malcher, die Stimmen der Grünen und der AfD für diesen Stimmbezirk nachgezählt worden. Dabei habe sich eine Abweichung von fünf Stimmen zum Nachteil der AfD gegeben. Gehm: "Eine solche Abweichung ist bei der Auszählung von Kommunalwahlen nicht ungewöhnlich." Das Ergebnis der Stimmenzahl bei B90/Grüne sei bei beiden Auszählungen gleich ausgefallen. Er habe den Landeswahlleiter am Donnerstag über das Ergebnis der Überprüfung informiert, so Gehm. Sein Fazit: "Es haben sich keine Hinweise ergeben, die auf einen Betrug hindeuten."

In Beeskow konnte der Fall nicht spielen, da es dort weder Kandidaten von Bündnis 90/Grüne noch von der AfD gab. Das gilt auch für Friedland und Müllrose. In Erkner ist die AfD nicht angetreten, in Storkow gab es keine Liste der Bündnisgrünen. So blieb neben Fürstenwalde nur noch Eisenhüttenstadt als möglicher Betrugsort.

Alle Niederschriften überprüft

Für die Stahlstadt erklärt Wahlleiterin Martina Harz, dass alle Wahlvorstände aus mehr als sechs Personen bestanden haben. Das widerspreche auch der Beschreibung in dem Zeitungsbeitrag.

In Fürstenwalde hat Wahlleiter Christoph Malcher der MOZ eine Einsicht in die Wahlprotokolle zur Kommunalwahl verweigert. Wahlunterlagen seien so zu verwahren, dass sie gegen Einsichtnahme durch unbefugte Personen geschützt sind, erklärte er. Journalisten seien nicht Befugte im Sinne der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung. Gleichzeitig macht Malcher deutlich, dass Manipulationen nicht völlig ausgeschlossen sind. "Wenn es 20, 30 oder 40 Zähllisten bei einer Wahl gebe, komme es eben dazu, dass eine Person mehrere vor sich liegen habe. Wenn dann der Vorsteher, der Stellvertreter oder eine andere bestimmte Person die Kreuze eins Wahlzettels verlese, könne er bei dem Wust an Papier zwar beobachten, dass drei Striche gemacht werden. Er habe aber nicht immer den Überblick, ob dies definitiv auf der richtigen Liste erfolgte.

SVV bleibt handlungsfähig

Selbst wenn die Wahl der Fürstenwalder Stadtverordnetenversammlung angefochten werden sollte, "ist die Stadtverordnetenversammlung weiter arbeitsfähig". Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 15. August die Kommunalwahl für gültig erklärt. Dieser Beschluss hat derzeitig Bestand.