Beate Wolf bald Seelsorgerin für Polizisten

GZ

Menz Pfarrerin Beate Wolf wird Polizeiseelsorgerin des Landes Brandenburg. Sie wird dann Polizisten nach ihren Einsätzen seelsorgerisch betreuen und an der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg Ethikunterricht erteilen. Sie wird damit nicht mehr als Pfarrerin für den Pfarrsprengel Menz tätig sein können. Die Pfarrstelle teilt sie sich zurzeit mit ihrem Mann Mathias.

Seit 24 Jahren sind sie bereits als Pfarrehepaar in Menz tätig. Seit mehr als zehn Jahren ist Beate Wolf in der Gefängnisseelsorger unterwegs, während Mathias Wolf seit 2015 beim Kirchenkreis für die Öffentlichkeitsarbeit angestellt ist. Am 20. Oktober wird Beate Wolf in einem Festgottesdienst durch Superintendent Uwe Simon aus dem Dienst im Pfarrsprengel verabschiedet. "Ich werde ihre 50-Prozent-Stellenanteile in Menz übernehmen und meine Öffentlichkeitsarbeit abgeben", kündigt Pfarrer Mathias Wolf im neuesten Gemeindebrief die Veränderung an.

"Wir haben oft wie zwei Pfarrer in der Gemeinde gearbeitet. Wir können nun nicht mehr parallel Gottesdienste halten. Ich werde voraussichtlich auch nicht mehr in dem Maße, wie wir beide gemeinsam, Hausbesuche machen", so Mathias Wolf. Nachdem Mildenbergs Pfarrer Günther Schobert zum 31. Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde, sei er verpflichtet worden, die seelsorgische Betreuung von Altlüdersdorf, Dannenwalde und Seilershof zu übernehmen, so Mathias Wolf.