Drei Tage im Reitrevier in Münchehofe

Edgar Nemschok

Münchehofe (MOZ) Bereits heute beginnt das dreitägige Spektakel im Reitrevier Münchehofe. Der Ländliche Reitverein lädt zu seinem großen Reit- und Springturnier ein. "Seit Wochen haben wir alles vorbereitet, es kann losgehen", sagt Vereins-Chef Carsten Börner und freut sich auf die Höhepunkte.

Dazu gehört unter anderem das Springen der Kategorie S am Sonntag ab 15.30 Uhr. Zuvor gibt es die Ehrung für den Kreismeister in der Dressur. Eine erste wichtige Entscheidung am Freitag ist das Springen der Klasse M ab 13 Uhr.