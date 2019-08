Stadt und Musikakademie streiten um Haftungskosten

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Handwerker beseitigen derzeit die Folgen eines Wasserschadens in der Kantine der Rheinsberger Musikakademie. Geschäftsführer Thomas Falk und Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) sind verschiedener Auffassung bei der Frage, wer für die Kosten aufkommen muss.

Der Schaden war durch eine Havarie entstanden, die lange nicht entdeckt worden war: Eine Leitung war undicht. Es sammelte sich erst immer wieder Wasser im Schacht des Lastenaufzugs der Küche. Das Wasser trat laut Falk nie offen aus, sammelte sich aber zunehmend in den Wänden. Es kam zur Schimmelbildung. Eine Spezialfirma beseitigte die Schäden. Die Rechnung in Höhe von 30 000 Euro streckte die Musikkultur Rheinsberg gGmbH vor. Sie hofft aber, dass ihr Vermieter, die Stadt Rheinsberg, dafür aufkommt. Ein von Falk in Auftrag gegebenes Gutachten zur Haftungsfrage kommt genau zu diesem Schluss.

Bürgermeister Schwochow ist anderer Meinung. "Ich denke, die Haftung liegt eher in der Zuständigkeit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten", so der Rathaus-Chef. Denn die Stiftung ist Eigentümer des Gebäudes, Rheinsberg selbst nur Pächter. Die Stadt sprang in den 1990er-Jahren als Mieter ein, weil seinerzeit nur eine Kommune die benötigten Fördermittel für den Ausbau des Kavalierhauses, in dem die Musikakademie ihren Sitz hat, beantragen konnte. Die Pacht, die Rheinsberg an die Stiftung zahlt, holt sie sich als Miete von der Musikkultur gGmbH zurück. Die Verwaltung hat den Wasserschaden bei der Stiftung angemeldet. Bisher habe es keine Reaktion gegeben. Wer die Kosten am Ende trägt, dem dürften noch weitere Ausgaben ins Haus stehen. Laut Falk wäre eine halbe Million Euro nötig, um die Kantine und das Leitungswerk dort umfangreich zu sanieren.

Unabhängig davon blickt Falk der neuen Saison des Schlosstheaters gespannt entgegen. Es gibt Neuerungen im Programm.