CDU-Wahlkampf in Hoppegarten: Früherer Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hält AfD für "nicht koalitionsfähig"

Andreas Wendt

Hoppegarten (MOZ) Der umstrittene ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, hat sich am Donnerstagabend auf einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Hoppegarten (Märkisch-Oderland) gegen eine Koalition der Brandenburger CDU mit der AfD ausgesprochen.

Die AfD sei "derzeit nicht koalitionsfähig, auch wegen einiger Personen, die da das Sagen haben." Die radikalen Leute würden die AfD prägen, sagte Maaßen auf Nachfrage. "Die Partei hat sich ein Stück weit radikalisiert. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich nicht, dass die AfD wegen ihrer radikalen Personen und überzogenen Forderungen ein Koalitionspartner für die CDU auf Bundes- und auf Landesebene sein kann."

Maaßen zufolge sieht die AfD das auch selbst als ein Problem an, aber die Partei werde diese Leute nicht los. "Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich die Partei entwickeln wird", sagte Maaßen. Dass sich seine Aussagen zu großen Teilen mit denen der AfD decken, sei nicht seine Schuld. "Ich kann auch nichts dafür, dass die Position, die ich vertrete, von anderen vertreten wird. Das macht meine Position nicht automatisch zu einer der AfD", stellte Maaßen klar.

Auch eine rot-rot-grüne Landesregierung hält Maaßen, der Ende 2018 als Verfassungsschutzchef nach Äußerungen zu Videoaufnahmen von den Vorkommnissen in Chemnitz seinen Hut nehmen musste, für schädlich. "Ich möchte keine sozialistische Regierung in Brandenburg", sagte Maaßen im Gemeindesaal von Hoppegarten vor etwa 50 Gästen. Die Linke habe sich mehrmals umbenannt und das Vermögen der SED vereinnahmt. Es sei undenkbar, eine solche Partei in der Regierung zu haben.

In Hoppegarten unterstützt Maaßen den Direktkandidaten Jan-Peter Bündig und Bürgermeisterkandidat Thomas Scherler und spricht zum Thema "Sicherheit und Freiheit in Deutschland".

In Hoppegarten warnte Maaßen vor einer Radikalisierung von Rechtsextremisten und Menschen aus der bürgerlichen Mitte. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise würden sich zunehmend viele von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung distanzieren. Viele Übergriffe auf Flüchtlinge seien nicht von Rechtsextremisten begangen worden, sondern von Personen, die in Teilen zur Mitte der Gesellschaft gehörten. Mehr als jeder zweite Rechtsextremist sei inzwischen gewaltbereit, auch gegen staatliche Funktionsträger – und dies stelle eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit dar. Maaßen schließt nicht aus, dass es Personen gibt, die unter dem Radar der Sicherheitsbehörden ihre Taten planen.

Angesichts der Tatsache, dass 43 Prozent derjenigen Täter bei Tötungen Ausländer sind, fordert Maaßen eine politische Debatte darüber, wie diese Zahlen gesenkt werden können. "Wir haben 240 000 Personen, die eigentlich Deutschland verlassen müssen. Jährlich werden aber nur 24 000 Personen abgeschoben, also nur zehn Prozent. Ich weiß, wie schwer es ist, abzuschieben, aber ich weiß, dass vieles möglich ist, wenn der politische Wille da ist. Manchmal wird der politische Wille aber leider durch Aktionismus ersetzt", erklärte Maaßen und regte an, Probleme zu lösen durch ein Mehr an Abschiebung und ein Weniger an Einreise von Personen, die gefährlich werden können.