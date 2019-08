Range Rover geklaut

Specker

Damsdorf Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen weißen Range Rover Velar mit dem amtlichen Kennzeichen PM-JG 200 aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses in Damsdorf – das meldete der Fahrzeugbesitzer der Polizei am Mittwochmorgen. Das Fahrzeug verfügte über die Ausstattungsmerkmal keyless-go und wurde am Vorabend vor dem Haus abgestellt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie die sofortige Fahndungsausschreibung ein. Die Kriminalpolizei ermittelt.