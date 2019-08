Vollsperrung in Magistrale für drei Wochen

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Wegen der Neuasphaltierung der östlichen Fahrbahn, die im September in Verbindung mit der Asphaltierung der westlichen Fahrbahn erfolgen soll, verzögert sich die Fertigstellung der neuen barrierefreien Haltestelle in der Karl-Marx-Straße. Vom 2. bis einschließlich 22. September ist dieser Teil der Magistrale für insgesamt drei Wochen für den Individualverkehr vollständig gesperrt, so die städtische Pressestelle. Die Ausfahrt aus der Kleinen Oderstraße in Richtung Słubicer Straße sei möglich. Der ÖPNV kann die Baustelle durch die Haltestelle passieren.

Laut Pressestelle sei die Vollsperrung des Baustellenbereiches für den Individualverkehr "aus technischen Gründen und zur Gewährleistung der Verkehrs- und Arbeitssicherheit innerhalb der Baustelle" notwendig.

Im Anschluss daran seien Anpassungsarbeiten an den Lichtsignalanlagen und am Gleiskörper erforderlich, sodass die Straßenbahn ihren Betrieb bis Mitte Oktober aufnehmen könne. Grund für die Neuasphaltierung der östlichen Fahrbahn sind bereits deutliche, "nicht zu erwartende Gebrauchsspuren" der im Juli aufgebrachten Pflasterung in den ersten Wochen der Nutzung, die in der Perspektive einen unverhältnismäßig hohen Unterhaltungsaufwand der Straßenfläche bedeuten würden.

Die Stadtverwaltung Frankfurts prüfe, wie bei Baumaßnahmen üblich, die Gründe und die Möglichkeit von Gewährleistungsansprüchen.