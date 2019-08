Betonfüllung für zwei Bohrlöcher

Jörg Kühl

Guhlen (MOZ) Nach dem Abschluss der Testarbeiten am Bohrplatz Guhlen vom Mai liegen dem Rohstoffförderunternehmen CEP (Central European Petroleum GmbH) die ersten Teilergebnisse vor, teilt das Unternehmen mit. Die Ergebnisse würden in den kommenden Monaten weiter "vertieft ausgewertet und beurteilt". Zeitgleich plant CEP die Verfüllung zweier Bohrungen auf den Bohrplätzen bei Krugau und Guhlen. Die Arbeiten sollen gegen Ende des Jahres beginnen und Anfang 2020 abgeschlossen sein.

"Die Bohrung Guhlen 1b hat ihren Zweck erfüllt: Wir haben durch diese neuerliche Erkundung der Lagerstätte viele wichtige zusätzliche Informationen gewonnen", so ein Unternehmensssprecher. Die Fülle von Daten über die Beschaffenheit des Bereichs um den Landepunkt in rund 2500 Meter Tiefe werde die Spezialisten in den kommenden Monaten weiter intensiv beschäftigen. "Wir werden die Lagerstätte und das Speichergestein noch besser verstehen", erläutert Sprecher Stephan Grafen den derzeitigen Stand: "Da aus der Bohrung Guhlen 1b oder aus der ursprünglichen Stammbohrung Guhlen 1 technisch keine weiteren Ablenkungsbohrungen mehr niedergebracht werden können, werden wir die Bohrung im nächsten Schritt vollständig und dauerhaft verfüllen." In diesem Zuge werde auch die 2015 niedergebrachte Bohrung Märkische Heide 1 auf dem Bohrplatz bei Krugau verfüllt. Der Bohrplatz Guhlen verfügt über zwei weitere, noch ungenutzte Bohransatzpunkte.

Die Verfüllungs-Arbeiten auf den Bohrplätzen bei Krugau und bei Guhlen sollen gegen Ende dieses Jahres beginnen und voraussichtlich Anfang kommenden Jahres abgeschlossen sein. "Anrainer und Öffentlichkeit werden rechtzeitig und wie gewohnt umfassend, detailliert und frühzeitig über die anstehenden Arbeiten informiert", verspricht das Unternehmen. Der genaue Start der Vorhaben hängt von den notwendigen Zulassungen durch die Genehmigungsbehörde ab. CEP habe dieser Tage beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR Cottbus) die entsprechenden Sonderbetriebspläne eingereicht: "Wie bei jedem Projekt haben wir detaillierte Arbeitsprogramme sowohl für die Verfüllung der Bohrung Märkische Heide 1 wie auch für die Verfüllung der Bohrung Guhlen 1b zur Genehmigung vorgelegt." Erst wenn das LBGR diese Sonderbetriebspläne zulasse, werde man mit den Arbeiten auf den beiden Plätzen bei Krugau und Guhlen beginnen, so Grafen.

Die Anstrengungen von CEP, in der Region zwischen Lübben und dem Schwielochsee das schwarze Gold aufzusuchen, reichen schon mehr als zehn Jahre zurück. Eine erste Erkundungsbohrung wurde 2012 in Guhlen durchgeführt, eine weitere 2015 auf dem Gebiet der Gemeinde Märkische Heide. Das Unternehmens schätzte damals das Volumen des förderbaren Rohöls auf 200 bis 250 Millionen Barrel. Der Investor hat auf öffentlichen Veranstaltungen wiederholt darauf hingewiesen, die Produkte aus der Tiefe aufgrund ihrer Qualität zur Weiterverarbeitung in der chemischen oder pharmazeutischen Industrie anbieten zu wollen. Für eine Nutzung als Energieträger zur Stromerzeugung seien die Produkte zu schade.

Widerstände ebben nicht ab

Dennoch ebben die Widerstände gegen die Aktivitäten der CEP in der Region nicht ab. Mittlerweile lehnen die gewählten Vertreter der Gemeinde Schwielochsee die Rohstoffsuche einheitlich ab. Es gebe aber in der Gemeinde auch Befürworter des Projekts: "Die Sache spaltet uns leider, wie andernorts die Windkraft", schätzt der ehrenamtliche Bürgermeister Rainer Hilgenfeld ein. Die Bürgerinitiative (BI) "Gegen Gasbohren im Spreewald" will demnächst Vertreter der CEP einladen, zum Stand des Projekts und insbesondere zum Vorgang der Bohrlochverfüllung einen Infoabend durchzuführen, teilt BI-Mitglied Isabell Hiekel mit.

Das CEP-Projekt ist das einzige Rohstoffförder-Projekt in der Region, das noch im vollen Umfang betrieben wird. Die Firma Celtique Energie hatte sich nach Protesten gegen die Erdölsuche im Raum Pillgram (Oder-Spree) im Juni 2015 zurückgezogen. Bayerngas, die im Raum Beeskow-Friedland Erdgas fördern wollten, haben die Lizenz inzwischen an die Firma Genexco weitergereicht. Der Investor möchte das Projekt "in wesentlich kleinerem Maßstab" weiter verfolgen, teilt Mitinhaber Eckhard Oehms mit.