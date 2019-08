Sich kümmern, Probleme benennen, Lösungen anbieten

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Für den CDU-Kandidaten Olaf Bechert ist nach eigenem Bekunden nicht nur das große Ganze wichtig – ebenso von Bedeutung seien die vielen kleinen Sorgen und Nöte der Bürger. Deshalb wolle er den Menschen in Fürstenberg und den Ortsteilen stets zuhören und ihre Wünsche und Anregungen mitnehmen – vor allem nach einer Wahl zum Bürgermeister, betont er.

Unter Beweis gestellt habe er in der Vergangenheit in verschiedenen Funktionen und mit unterschiedlichen Mandaten, Konflikte könne er so lange beackern, bis sich die Perspektive einer Lösung auftut. Bechert verspricht, hartnäckig an wichtigen Themen dranzubleiben, wie bei der maroden Landesstraße 214. Er wolle grundsätzlich nicht abwarten und auf der Stelle verharren.

Bechert plädiert für eine leistungsfähige Verwaltung, solide Finanzen und eine besondere Beachtung des Themas Bildung. Eine weiterführende Schule oder ein Schulzentrum seien Projekte, die jungen Familien die Entscheidung leichter machten, sich in Fürstenberg niederzulassen, ist er überzeugt. Wohnbauförderung sehe er ebenfalls als Schwerpunkt. Und den Ortsteilen müsse mehr Beachtung als bisher geschenkt werden. Den Ortsvorstehern gebühre mehr Anerkennung.

Bechert kann sich die Schaffung eines Ärztehauses vorstellen, er befürwortet die Zwischenlösung einer Barrierefreiheit am Bahnhof, solange der Umbau nicht begonnen hat und er will den Bau eines Mehrgenerationenhauses fördern. Der Öffentliche Personennahverkehr sollte Kreis- und Landesgrenzen übergreifend gestaltet werden. Die touristische Beschilderung sei zu ordnen, die Aufenthaltsqualität am Marktplatz zu erhöhen, viele Bürgersteige seien zu sanieren.