MOZ

Zepernick (MOZ) Am Mittwochmorgen wurde der Polizei ein Fahrraddiebstahl in der Ahornallee gemeldet. Zwei Jugendliche hatten zunächst versucht, ein Motorrad aus einem Schuppen zu stehlen. Als ihnen dies nicht gelang, griffen sich die Täter ein Rennrad. Der Besitzer konnte die Diebe noch auf ihr Tun ansprechen, doch ließen sich die beiden nicht abbringen und verschwanden mit dem Rad in Richtung Zepernicker Bahnhof.