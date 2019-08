Elche in Brandenburg: Etwa sechs Tiere streifen durchs Land

Dietrich Schröder

Eberswalde (MOZ) Die Faktenlage ist dünn: Seit 2013 wurden in Brandenburg 95 Mal Elche gesichtet, wobei wahrscheinlich ist, dass einzelne Tiere mehrfach gemeldet wurden. Es gab mehrere Verkehrsunfälle, die für die beteiligten Menschen zwar relativ glimpflich, für fünf Elche aber tödlich ausgingen.

Das Jahr der Rekordsichtigungen war 2018 mit 38. In diesem Jahr gab es erst 18 Meldungen, doch ab September – wenn die Brunft beginnt – wird mit einer Steigerung gerechnet.

Das berichtet Kornelia Dobias, die beim Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde fürs Elch-Monitoring zuständig ist. Und fügt hinzu, dass sie aktuell von sechs durchs Land streifenden Tieren ausgeht.

Genaue Daten liefert Elch "Bert", seit er im Februar 2018 von Wissenschaftlern der Hochschule Eberswalde mit einem Sender ausgestattet wurde. Seither habe er nachweisbar 212 Mal Straßen gequert und ein Gebiet von 200 000 Hektar durchstreift, vorrangig im Naturpark Nuthe-Nieplitz südwestlich von Berlin, so Frank-Uwe Michler.

Bisher Glück bei Unfällen

Einhelliges Fazit der Tagung ist, dass man bisher relativ viel Glück bei Unfällen hatte. "Wir müssen einen neuen Elch-Management-Plan auflegen, mit konkreten Maßnahmen bei Verkehrsgefährdungen", meint der Leiter der Obersten Jagdbehörde, Carsten Leßner, deshalb.

Noch weniger Erfahrungen gibt es mit Wisenten in freier Natur. Der einzige, der vor knapp zwei Jahren bei Lebus auftauchte, wurde erschossen, weil man keine andere Möglichkeit sah. Dass in Polen südöstlich von Stettin eine ausgewilderte Wisent-Herde lebt, war für die meisten Tagungsteilnehmer neu. "Inzwischen ist die Herde auf knapp 300 Tiere angewachsen, allein in diesem Jahr wurden 30 Kälber geboren", berichtete Aleksandra Smaga. Künftig sollen mehr Infos aus Polen über die Tiere geliefert werden.