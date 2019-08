Für Parksünder ist es fast überall teuer

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Vor dem Edeka-Markt "Alte Brauerei" ist es seit Kurzem nicht mehr erforderlich, die Parkuhr einzustellen. Die durch Inhaberin Doreen Mattot beauftragte ParkRaum-Management PRM GmbH mit Sitz in Erlangen (Bayern) hat auf dem Stellplatz einen Scanner installiert, der alle ein- und ausfahrenden Autos erfasst. "Wenn die Kunden die maximal zulässige Verweildauer von zwei Stunden einhalten, werden die Daten automatisch gelöscht", sagt Maximilian Schlegreht von PRM. Ansonsten würden die Halter ermittelt und zur Kasse gebeten. 25 Euro werden von jedem verlangt, der die Höchstparkzeit überschreitet. "Wir haben mit der neuen Regelung, die jetzt etwa seit vier Wochen gilt, bislang nur gute Erfahrungen gemacht", betont Doreen Mattot. Endlich würde nur belangt, wer tatsächlich zu lange vor dem Markt parke. "Und unseren Kunden kann es nicht mehr passieren, dass sie tief in die Geldbörse greifen müssen, bloß weil sie vergessen haben, die Parkuhr einzustellen", sagt sie.

Kunden lassen Vorsicht walten

Bundesweit werde dieses Verfahren bereits mehr als 25-mal angewandt, ergänzt der PRM-Mitarbeiter. Datenschutzrechtlich sei alles geprüft worden. Es gebe von den Behörden keine Einwände.

Dass es nicht mehr nötig ist, die Parkuhr einzustellen, weil Ein- und Ausfahrten jetzt automatisch registriert werden, erfahren die Kunden auf Tafeln, die kaum zu übersehen sind. "So ganz traue ich dem Frieden aber noch nicht", gibt Siegfried Schiefelbein aus Niederfinow zu, der seine Vergesslichkeit schon einmal mit 25 Euro bezahlen musste. Dabei habe er nur kurz einen Kaffee getrunken und ausnahmsweise nicht an die Parkuhr gedacht. Die Zahlungsaufforderung empfindet er bis heute als "praktiziertes Raubrittertum".

Auch Thilo Warmbier aus Eberswalde stellt auf dem Parkplatz an der ehemaligen Brauerei beinahe reflexartig seine Ankunftszeit ein, nachdem er für seine "einmalige dumme Unterlassungssünde" 25 Euro zu zahlen hatte. "Als ausgeplünderter Autofahrer gehe ich fortan lieber auf Nummer sicher", kündigt er an.

Eine per Scanner erfasste Parkzeit gibt es bislang vor keinem anderen Supermarkt in Eberswalde. Das Parkregime könnte kaum unterschiedlicher sein.

Maximaldauer überall geregelt

Bei Lidl, Takko und Reno unweit des Bahnhofs werden die Autofahrer davon in Kenntnis gesetzt, dass sie 15 Euro zu zahlen haben, wenn sie ohne Parkuhr erwischt werden oder die Höchstparkdauer von einer Stunde überziehen. Wer sein Auto auf einem Behindertenparkplatz abstellt, wird mit 25 Euro belangt. Und außerhalb der markierten Parkplätze gibt es sogar 30 Euro Strafe. Eintreiber ist da die PRS Parkraum Service GmbH aus Berlin.

Am Westendcenter, das einen Rewe-Markt, KIK und DM zu bieten hat, beträgt die maximale Verweildauer für Parker zwei Stunden. Wessen Auto länger stehen bleibt oder wer die Parkuhr nicht einstellt, hat mit einer Zahlungsaufforderung in Höhe von 24,90 Euro zu rechnen. Die Gelder gehen an die fair parken-GmbH in Düsseldorf.

Vor allen anderen Supermärkten und Discountern in Eberswalde werden der Kundschaft zwar auch Höchstparkzeiten vorgeschrieben, die zwischen einer und drei Stunden schwanken. Wer widerrechtlich parkt, muss damit rechnen, dass sein Wagen kostenpflichtig abgeschleppt wird. Aber bei Verstößen zu zahlende Beträge werden nicht genannt.