Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Einen speziellen Notfallzug hat die Deutsche Bahn für eine gesonderte Ausbildung in der Nähe des Angermünder Bahnhofs zur Verfügung gestellt. Dabei testeten Spezialisten uckermärkischer Feuerwehren die Zusammenarbeit in bestimmten Situationen. Hintergrund sind die besonderen Bedingungen beim Bahntransport wie zum Beispiel Tankwagen, die mit Gefahrstoffen beladen werden. Die Übung sollte den Grundstein für eine engere Kooperation aller Kräfte der Gefahrstoffeinheit Uckermark legen. Der Kern der Truppe befindet sich traditionell in Schwedt. Allein durch ihre Nähe zur PCK-Raffinerie sind dortige Brandschützer gezwungen, sich mit solchen Situationen auseinanderzusetzen. Bis 2014 deckten die Schwedter Kameraden den gesamten Landkreis ab. Wegen des demografischen Wandels wurde die Gefahrstoffeinheit neu konzipiert, um die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Weitere Kräfte aus Prenzlau und Angermünde wurden als Unterstützungseinheiten angegliedert. Bei der Ausbildung am Bahnhof traf sich die Einheit nun erstmals in voller Personalstärke. Die Mitglieder nahmen vor Ort an einer theoretischen Schulung teil und testeten bei praktischen Übungen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Bekämpfung von Leckagen.

In Deutschland werden jährlich deutlich über 300 Millionen Tonnen Gefahrgüter transportiert. Für die meisten Menschen sind sie kaum sichtbar. Bei Problemen oder Havarien kann es aber zu katastrophalen Folgen für die Sicherheit der Bevölkerung kommen. In solchen Fällen sind Spezialisten gefragt.