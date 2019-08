Frischer Wind soll durchs Seenland wehen

Zur Person

Michael Jonas ist gebürtiger Fürstenberger, 48 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und den zwei Kindern in der Wasserstadt in der Alten Schule am Berg, die er denkmalgerecht sanierte.

Nach der Schulzeit in Fürstenberg legte er das Abitur in Gransee ab und studierte anschließend in Dresden Betriebswirtschaft.

Als Diplom-Betriebswirt war er Vertriebsleiter in einem namhaften Wirtschaftsunternehmen und später als Geschäftsführer in einem großen Wohlfahrtsunternehmen tätig. ⇥pilz