Robert Philipp möchte das Stadtoberhaupt bleiben

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Der Bürgermeister der Wasserstadt, Robert Philipp (parteilos), will es nochmal wissen. Am kommenden Sonntag bewirbt er sich um eine dritte Amtszeit.

Die zurückliegenden Jahre bewertet er grundsätzlich positiv. "Viel haben wir erreicht", erklärt er. Und dies "gemeinsam und gegen Widerstände, mit Ausdauer und Zuversicht", zieht das Stadtoberhaupt Bilanz. Wobei er die von ihm konstatierten Erfolge nicht nur seiner Arbeit als Bürgermeister zugute schreibt oder den Beschlüssen der Gemeindevertreter. Zu verdanken sei dies "vor allem den Bürgerinnen und Bürgern", betont er. Investiert werden konnten in den zurückliegenden Jahren in die Stadt unter seiner Leitung elf Millionen Euro, betont Robert Philipp.

Aber es solle weiter investiert werden, so vor allem in die beiden Schulen und die Kitas. Ebenso in eine "altersgerechte Sanierung von Wohnhäusern" und in den Tourismus. Große Bedeutung misst er der Ausweisung von Bauland auf dem Feldbäckerei-Gelände bei. Oberste Priorität habe ferner der Ausbau des Breitband-Netzes. Philipp möchte die Vereine nicht zuletzt in den Ortsteilen fördern, was auch die Brandschützer einbezieht.

Handlungsspielräume tun sich nach Überzeugung des Bürgermeisters dann auf, wenn die finanzielle Eigenständigkeit bewahrt werden kann. Dies sei bislang gelungen, man sei mit einer Rücklage von 4,5 Millionen Euro ausgestattet. Philipp will sich über die Gemeindegrenzen hinaus für regionale Lösungen unter anderem bei Tourismusmarketing, bei der Digitalisierung der Verwaltung und für besseren Schüler-Transport einsetzen. Die ärztliche Versorgung solle aufrechterhalten bleiben.