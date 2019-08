Trauer um Zwi Steinitz – Ein wichtiger Zeitzeuge geht

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Der KZ-Überlebende Zwi Steinitz, der sich in vielfältiger Weise als Zeitzeuge engagierte und an zahlreichen Schülerprojekten der Gedenkstätte Sachsenhausen und des Mendheim Oberstufenzentrums mitgewirkt hat, ist tot. Er starb vorigen Sonnabend in Tel Aviv im Alter von 92 Jahren.

"Der Tod von Zwi Steinitz erfüllt uns mit großer Trauer und Bestürzung. Wir denken voller Mitgefühl an seine Frau Regina. Gerade weil Zwi Steinitz selber die nationalsozialistische Verfolgung als Jugendlicher durchleiden musste, hat er durch seine große Menschenfreundlichkeit viele junge Menschen nachhaltig bewegt und beeindruckt", sagt Horst Seferens von der Gedenkstätte Sachsenhausen.

Steinitz wurde am 1. Juni 1927 in Posen in einer bildungsbürgerlich geprägten jüdischen Familie geboren. Im Sommer 1939 musste er mit seiner Familie in das Ghetto Krakau übersiedeln, bei dessen Räumung im Juni 1942 retteten ihm Glück und Instinkt das Leben. Seine Eltern und sein älterer Bruder wurden ermordet. Zwi Steinitz kam in das KZ Płaszów, ins KZ Auschwitz-Birkenau, später nach Sachsenhausen, wo er 3. Mai 1945 auf seinem zweiten Todesmarsch befreit wurde. Nach dem Krieg wanderte er nach Palästina aus, baute einen Kibbuz auf, lernte seine Frau Regina kennen und gründete eine Familie. Jahrzehntelang schwieg er über das Erlebte. Erst mit 67 Jahren begann Steinitz, sein Leben aufzuschreiben, verfasste mehrere Bücher und Gedichte und machte es zu seiner Aufgabe, über die Shoa zu sprechen.