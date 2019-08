Kampf fürs Selbstvertrauen

Hagen Bernard

Am Wochenende steht für die Fußball-Männermannschaften der Eisenhüttenstädter Region der dritte Spieltag an. Dabei haben Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt und der Landesklasse-Vertreter Müllroser SV Heimvorteil.

Der FSV Dynamo ist perfekt in die Punktspiele gestartet. Am Sonnabend empfängt er Brandenburgliga-Absteiger BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow. Zuletzt hatten sich die Gastgeber laut Dynamo-Trainer Dirk Liedtke vor vier Jahren gegen diesen Kontrahenten durchgesetzt. Danach setzte es fünf Niederlagen in Folge. Mit den beiden Niederlagen gegen Brieske/Senftenberg und dem 1. FC Guben sind die Gäste unzufrieden. "Die Blankenfelder hatten wenig Aderlass und mit Norman Guski und den Lukassek-Brüdern gute Spieler dazubekommen. Mit ihrem Kader können sie sicherlich ganz oben mitspielen."

Am liebsten will Liedtke an seinem Team nichts ändern, aber Dimitrij Altengof, Oliver Weniger, Christian Grätz sind angeschlagen und Robert Glaser ist erkältet. Mit Benjamin Bartz und Christian Wulff stehen laut Liedtke gute Alternativen zur Verfügung. "Wir wollen den Spielfluss der Gäste eindämmen und selbst leidenschaftlich auftreten."

Nach dem Rückschlag mit dem 1:2 daheim gegen Union Klosterfelde will Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt wenigstens einen Teil der verlorenen Punkte vom Aufsteiger RSV Eintracht zurückholen. Die junge Mannschaft hatte zuletzt mit 8:2 bei Einheit Bernau aufhorchen lassen. "Das ist eine aufstrebende Mannschaft, die spielerisch und auch physisch sehr stark ist. Mit Patrick Hinze haben sie einen sehr gut ausgebildeten Trainer. Dazu kamen einige gute Spieler wie Dima Ronis aus Werder." Zum eigenen Aufgebot wollte Andreas Schmidt nicht viel sagen, nur dass er über einen großen und guten Kader verfüge, der auch den Ausfall einiger Spieler auffangen könne. Schließlich stehen voraussichtlich nicht alle Akteure zur Verfügung. "Wir werden uns was einfallen lassen, um gegen diese Mannschaft zu bestehen", ist er optimistisch, nach dem 2:1 in Eberswalde auch diese Auswärtsaufgabe gut zu lösen.

Einen Heimerfolg strebt der Müllroser Landesklasse-Trainer Dirk Herrgoß gegen die SG Niederlehme an. Beide Mannschaften sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. "Wenn es längere Zeit nicht so gut läuft, schließlich waren auch die Testspiele nicht optimal, spielt eine Mannschaft oft unter ihrem Vermögen. Daher ist am Sonnabend ein Erfolgserlebnis notwendig, damit sich die Mannschaft wieder stabilisiert." Wie in den beiden vorangegangenen Punktspielen wird Herrgoß umstellen, da einige Akteure im Urlaub sind. Gegen Niederlehme stehen 14, 15 Spieler zur Verfügung, niemand ist verletzt. "Natürlich sind einige Spieler gesetzt, doch bei einigen sind die Leistungsunterschiede geringfügig. Da kann ich auch wechseln. Schließlich wollen alle mal spielen."

Brandenburgliga

1. SV Altlüdersdorf .2 0 0. 4: 1.6

2. Union Klosterfelde .2 0 0. 4: 2.6

3. RSV Eintracht .1 1 0.10: 4.4

4. Werderaner FC .1 1 0. 8: 3.4

5. Blau-Weiß Petershg.-Eggersd. .1 1 0. 5: 2.4

6. Oranienburger FC .1 1 0. 4: 3.4

7. MSV Neuruppin .1 1 0. 2: 1.4

8. Grün-Weiß Lübben .1 0 1. 4: 3.3

9. Eintr. Miersdorf/Zeuthen .1 0 1. 5: 5.3

10. FC Eisenhüttenstadt .1 0 1. 3: 3.3

11. TuS Sachsenhausen .0 2 0. 3: 3.2

12. 1. FC Frankfurt .0 1 1. 1: 6.1

13. Preussen Eberswalde .0 0 2. 3: 5.0

14. FSV Bernau .0 0 2. 1: 3.0

15. SV Falkensee-Finkenkrug .0 0 2. 2: 8.0

16. Einheit Bernau .0 0 2. 3:10.0

Landesliga Süd

1. FSV Brieske/Senftenberg .2 0 0. 7:0. 6

2. SG Großziethen .2 0 0. 5:0. 6

3. Dynamo Eisenhüttenstadt .2 0 0. 5:3. 6

4. Phönix Wildau .1 1 0. 2:0. 4

5. FSV Union Fürstenwalde II .1 1 0. 4:3. 4

6. Frankonia Wernsdorf .1 0 1 .5:2. 3

7. VfB Hohenleipisch .1 0 1 .4:3. 3

8. Wacker Ströbitz .1 0 1. 3:2. 3

9. 1. FC Guben .1 0 1. 4:4. 3

10. FV Erkner .1 0 1. 3:3. 3

11. Germania Schöneiche .1 0 1 .2:3. 3

12. Blau-Weiß Briesen .0 1 1 2:4. 1

13. TSV Schlieben .0 1 1 .0:4. 1

14. Preußen Blankenfelde/Mahlow .0 0 2 .1:5. 0

15. VfB Trebbin .0 0 2 .0:5. 0

16. BSV Guben Nord .0 0 2. 1:7. 0

Landesklasse Ost

1. FSV Luckenwalde II .2 0 0.9: 2.6

2. SG Müncheberg .2 0 0.7: 2.6

3. MTV Wünsdorf .1 1 0.8: 4.4

4. Grün-Weiß Rehfelde .1 1 0.4: 0.4

5. Viktoria Jüterbog .1 1 0.4: 1.4

6. MSV Zossen .1 1 0.6: 5.4

7. SV Woltersdorf .1 0 1.5: 5.3

8. Preußen Bad Saarow .1 0 1.4: 4.3

9. Rot-Weiß Luckau .1 0 1.6: 7.3

10. Eintracht Peitz .0 2 0.1: 1.2

11. SG Bruchmühle .0 2 0.0: 0.2

12. Grün-Weiß Bestensee .0 1 1.2: 3.1

13. Blau-Weiss Markendorf .0 1 1.1: 5.1

14. Müllroser SV .0 0 2.5: 9.0

15. SG Niederlehme .0 0 2.2: 6.0

16. Preußen Beeskow .0 0 2.3:13.0