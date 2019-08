Zum Jubiläum wird die Strecke neu justiert

Hagen Bernard

Müllrose Die 39. Auflage des Laufes um den Müllroser See könnte am Sonntag eine mit einem neuen Teilnehmerrekord werden. Schließlich haben im Vorfeld bereits 169 Läufer ihre Meldung abgegeben, die Bestmarke steht seit dem vergangenen Jahr bei 203. Einen großen Anteil daran hat der im Vorjahr neu geschaffene Drei-Kilometer-Wettbewerb für Kinder bis elf Jahre.

Auch dieses Mal ist mit 31 Voranmeldern die Resonanz für den Kinderwettbewerb ordentlich. Aus logistischen Gründen beschränken die Veranstalter des MSV Tripoint Frankfurt um Wettkampfleiter Jürgen Holzäpfel diesen Wettbewerb auf 40, in den nächsten Jahren sollen es mehr werden. Auf alle Fälle erhält jeder im Kinder-Wettbewerb eine Urkunde. Ob noch etwas dazu kommt, wollte Holzäpfel noch nicht verraten. Die etwas älteren Nachwuchsathleten laufen um Oder-Spree-Cup-Punkte über fünf Kilometer. Auf alle Fälle sind für die Sieger über fünf und zehn Kilometer Pokale vorgesehen, die Sieger in den Altersklassenwertungen für die Oder-Spree-Cup-Wertung erhalten Sachpreise. Angesichts der zu erwartenden Hitze gibt es bei Start- und Ziel am Campingplatz und bei der Fünf-Kilometer-Marke Getränke.

Längst geht der Blick auf die Jubiläums-Veranstaltung im nächsten Jahr. Natürlich soll dann alles noch schöner und größer werden. Dann wird auch die ursprünglich mal genau vermessene Strecke über zehn Kilometer per Messrad neu justiert. Schließlich hat die aktuelle Route wegen einer erforderlichen Veränderung vor einigen Jahren eine kleine Verkürzung erfahren. Holzäpfel schätzt um die 100 Meter. Wer also die Streckenrekorde von 31:24 beziehungsweise 36:10 Minuten brechen möchte, hat in diesem Jahr zumindest auf dem Papier bessere Chancen als später. Zuzutrauen wäre es dem Frankfurter Hannes Hähnel. Allerdings hat der vierfache Müllrose-Sieger noch nicht gemeldet.