Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Das für dieses Wochenende geplante American-Football-Heimspiel der Red Cocks gegen die Magpies Elsterwerda muss ausfallen. "Die Gäste haben ihre Mannschaft aus der Aufbauliga zurückgezogen", informiert Frankfurts Headcoach Tino Meyer. In der nun noch einzigen Partie des Jahres treten die "Roten Hähne" am 28. September bei den Ruppin Tigers in Neuruppin an. "Wir versuchen außerdem, ein weiteres Spiel nach Frankfurt zu holen", berichtet Meyer. Der Mannschaft gehören momentan rund 20 Spieler an, Interessierte können sich gerne anschließen. Trainiert wird immer dienstags und freitags ab 18 Uhr auf dem Platz am Hellweg hinter dem Gauß-Gymnasium.

Unabhängig davon laden an diesem Sonntag die Nachwuchsteams der Red Cocks zu einem großen Flag-Football-Turnier ein. Ab 10 Uhr sind auf dem Leschplatz (Im Sande) Mannschaften aus Berlin, Potsdam, Cottbus und anderen Städten zu Gast. Gespielt werden bis zu drei Partien parallel im Modus Fünf gegen Fünf. "Neben dem Sport gibt es außerdem eine Art buntes Familienfest mit Grillen und Hot Dogs", berichtet Tino Meyer.