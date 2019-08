Zeitplan für Neubau vorgestellt

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Es ist noch nicht lange her, da verspannten sich die Gesichtszüge von Bürgermeister Thomas Günther (SPD), wenn er auf die neue Havelbrücke zu sprechen kam. Jetzt kann er entspannter mit dem Thema umgehen, vor allem seit vergangenem Montag. An diesem Tag gab es im Rathaus ein Treffen mit Vertretern des Wasserstraßen- und -schifffahrtsamts Eberswalde (WSA). Und die Verantwortlichen für den Neubau der Brücke zwischen Hennigsdorf und Neubrück legten erstmals einen groben Zeitplan vor. 2023, so sagte Günther im Gespräch mit dieser Zeitung, könnte die Brücke frühestens fertig sein.

Ganz so weit will sich Ralf Dimmek nicht aus dem Fenster lehnen. "Man kann so optimistisch sein", sagt der für Investitionen zuständige WSA-Sachbereichsleiter und schickt ein kleines Lachen hinterher. Er halte eine Fertigstellung in 2024 für realistischer. "Als Baumensch habe ich schon viel erlebt. Es ist noch nie passiert, dass solch ein Bauwerk planmäßig fertig geworden ist", begründet er die Skepsis.

Der erste Schritt zur neuen Brücke bestehe darin, den Überbau auf der Festwiese gleich neben dem alten Bauwerk zu errichten. Dimmek hofft, dass damit Ende 2020 begonnen werden kann. "Unter Vorbehalt. Das ist ein knappes Zeitlimit", fügt er hinzu. Denn zuvor gelte es, noch eine Reihe von Hausaufgaben zu erledigen. Erst einmal müsse mit allen Beteiligten Einvernehmen über den Bau betreffende Eingriffe und Einschränkungen erzielt werden. Dazu zählen neben der Stadtverwaltung auch Umweltverbände und der vom Baugeschehen betroffenen Ruderclub. Dann sei ein Ingenieurbüro damit zu beauftragen, die neue Brücke zu entwerfen. Mit diesen Plänen in der Hand könne die Ausschreibung vorbereitet werden. Dimmek schließt nicht aus, dass der Auftrag wegen seines Millionen-Umfangs europaweit auszuschreiben ist. Und schließlich muss auch seine übergeordnete Bundesbehörde mit allem, vor allem auch mit der finanziellen Seite der Angelegenheit, einverstanden sein. Apropos Kosten: Dass es mehrere Millionen Euro werden, scheint klar. Weiter möchte sich Dimmek diesbezüglich aber noch nicht festlegen.

Für die Montage des Brückenüberbaus rechnet er mit bis zu einem halben Jahr. Der Zeitraum hänge davon ab, ob die Firma die Arbeiten komplett vor Ort ausführt oder schon vormontierte Teile anliefert. Damit wäre beim günstigsten Zeitplan der Sommer 2021 erreicht.

Rein theoretisch könnte in dieser Zeit schon mit dem Bau der Widerlager für die Ersatzbrücke begonnen werden. Die soll südlich der jetzigen Havelbrücke entstehen und über das Gelände des Ruderclubs führen. Dort aber verstecke sich ein Problem. Und zwar im Boden. Eine Unterquerungsdruckleitung – ein so genannter Düker – für Gas führt hier unterm Kanal hindurch. "Die liegt nicht tief genug, damit wir sie überbauen könnten", sagt der Brückenspezialist. Daher muss die Leitung neu verlegt werden. Auch das frisst Zeit. Erst danach können die Widerlager errichtet und der vormontierte Brückenüberbau draufgesetzt werden. Damit ist Dimmek bereits tief im Jahr 2022 gelandet.

Ersatzbrücke für 2022 geplant

Rollt der Verkehr über die Ersatzbrücke, beginnt der Abriss der jetzigen Havelbrücke. Deren Widerlager werden übrigens nur bis zur Geländeoberkante abgetragen, deren Gründungen bleiben erhalten. Die neuen Widerlager werden jeweils hinter ihrem Vorgänger platziert. Das ist nötig, weil die Brücke insgesamt länger wird. Damit soll sichergestellt werden, dass die Havel eines Tages für den Schiffsverkehr verbreitert werden kann. Ist der neue Unterbau fertig, schwebt der Brückenüberbau von der Ersatzbrücke zum neuen Bauwerk. Dafür werden etwa drei Tage benötigt. Es wird die einzige längere Zeitspanne sein, in der Hennigsdorf von Neubrück aus gesehen abgeschnitten ist.

Offiziell liegt dem WSA übrigens noch keine Bestätigung dafür vor, dass das Bundesverkehrsministerium die Baukosten übernimmt. Doch das kann den Eberswalder Brückenspezialisten nicht beunruhigen: "Bei realistischen Zahlen hinsichtlich dre Baukosten bekommen wir das Geld schon zur Verfügung gestellt. Dazu sind wir in den Vorgesprächen viel zu weit." Man weiß nicht, ob dann noch Andreas Scheuer (CSU) das Bundesverkehrsministerium steuert. Er zumindest hat erfahren, wie stark sich die Hennigsdorfer für ihre Belange einsetzen. Schließlich ist es erst vier Monate her, dass Scheuer umsteuern musste. Noch im April hatte er den Neubau ohne Ersatzbrücke durchziehen wollen.