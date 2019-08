Jugendclub Oase bekommt neues Freizeitareal

Roland Becker

Velten (MOZ) Die Fördermittel für die Gestaltung der Freifläche des Jugendclubs Oase sind bewilligt. Diese Nachricht konnte Oase-Projektleiterin Jana Kahrau am Dienstag aus dem Bauausschuss mitnehmen. Für den Club beginnen aufregende Zeiten. Am Mittwoch startete der Auszug aus dem in den 1970er-Jahren als Kindergarten errichteten Bau an der Breiten Straße. Während des Umbaus der Clubräume werden Räume im Bürgerhaus genutzt. Wenn ab September der Club umgebaut wird, soll auch das Außengelände angepackt werden. Da das Land nun 335 000 Euro beisteuert, ist die Minimalvariante vom Tisch. Die hätte bedeutet, dass außer für die kostenintensive Feuerwehrzufahrt kaum Geld geblieben wäre, um neue Freizeitangebote zu schaffen.

Jetzt kann die Oase sozusagen ihr Wunschpaket bekommen. "Die Jugendlichen fragen immer wieder nach, wie groß die Graffiti-Wand wird", beschrieb Kahrau das große Interesse an einem Detail der Außengestaltung. Planerin Uta Henklein konnte detailliert Auskunft geben: "Die Wand ist zwei Meter hoch und 16 Meter lang. Da sie vorn und hinten besprayt werden kann, stehen 64 Quadratmeter zur Verfügung." Nicht zufrieden zeigte sich Andreas Noack (SPD) damit, dass "damit der Blick auf den Jugendclub versperrt wird. Das wirkt wie eine Mauer." Kahrau widersprach: Genau diesen Standort präferieren die Jugendlichen. Außerdem solle die Wand auch als Werbefläche dienen.

Zur Ausstattung kommen noch ein Grillplatz, ein Trampolin, Outdoor-Fitnessgeräte und eine große Netzschaukel, die laut Kahrau "zum Sitzen und Quatschen einlädt".