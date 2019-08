Neue Sporthalle für Gymnasium im Wäldchen?

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Das Carl-Bechstein-Gymnasium in Erkner soll eine neue Sporthalle bekommen – die Frage ist nur, wo. Jetzt haben sich die Denkmalschutzbehörden ablehnend zu einer Versetzung des sowjetischen Ehrenmals an der Neu Zittauer Straße geäußert. Damit rückt das Wäldchen auf der anderen Seite der Buchhorster Straße in den Fokus.

Es war die Vorzugslösung, nicht nur von Direktor Rüdiger Konertz: Gleich im Anschluss an das Schulgrundstück könnte die seit Jahren gewünschte und vom Kreistag auch schon mit hoher Priorität versehene Zwei-Felder-Halle entstehen. Das sowjetische Ehrenmal, war eine Überlegung von Konertz, könnte auf das Grundstück des aufgelassenen Friedhofs westlich der Gerhart-Hauptmann-Straße versetzt werden. Dagegen haben sich nun sowohl Obere als auch Untere Denkmalschutzbehörde ausgesprochen, bestätigte der stellvertretende Sprecher des Landkreises, Christian Stauch. "Eine Versetzung des Ehrenmales würde einem Abriss gleichkommen, und auch der Wiederaufbau des Denkmales würde nicht dem Schutzcharakter entsprechen", formuliert er den Einwand.

Jetzt werden zwei weitere Grundstücke in der Nähe des Gymnasiums näher betrachtet. Zum einen ist da das Wäldchen zwischen Neu Zittauer, Heine- und Buchhorster Straße, in das die Halle integriert werden könne, sagt Stauch. Der andere Standort ist im Bereich Eichhörnchenweg und damit in der Nähe der Morus-Oberschule. Diese Standorte würden jetzt geprüft. Im Februar hatte der Landkreis das Ziel formuliert, die Standortfrage bis Jahresende zu klären.

Konertz, dem nach eigener Aussage die Stellungnahme des Denkmalschutzes nicht vorliegt, kann sich mit dem Votum gegen die Versetzung des Obelisks "durchaus abfinden" – wenn bei der sich jetzt bietenden Alternative seiner Präferenz gefolgt wird: Konertz plädiert vehement für das Wäldchen, aus einer Reihe von Gründen. Es sei näher am Gymnasium und sicher zu erreichen. Vor allem aber ist es aus seiner Sicht mit einem Turnhallen-Neubau gar nicht getan.

Konertz schwebt eine Zwei-Felder-Halle für die 5. bis 7. Klassen, also die jüngsten Schüler am Gymnasium, vor, ergänzt von einer weiteren Drei-bis Vier-Felder-Halle in der Nähe der Morus-Oberschule für die Mittelstufe. Die Stadthalle am Bahnhof werde dann immer noch gebraucht, nämlich für die Oberstufe. Bisher müssen sich alle Gymnasiasten in die Stadthalle bemühen.

Ausweich-Objekt für Oberschule

Mit dem Neubau im Wäldchen, so Konertz, würde auch gleich ein Ausweich-Objekt für die Zeit entstehen, wenn an der Morus-Oberschule womöglich gebaut wird. Das Wäldchen, glaubt er, könnte mit dem Bau auch landschaftsgärtnerisch aufgewertet werden.