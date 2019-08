Generalprobe für den Saisonauftakt

Hartmut Miersch, Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Mit der ersten Runde im HVB-Landespokal starten die Mannschaften aus dem Landesspielbetrieb in die neue Saison. Der Modus sieht vor, dass vier Teams in zwei Halbfinals über 2x20 Minuten gegeneinanderantreten, die Verlierer spielen anschließend um Rang drei, während die beiden Gewinner danach den Teilnehmer zum Einzug in die nächste Pokal-Runde ermitteln.

Für die Männer vom 1. SV Eberswalde geht es zum Landesligisten HC Pritzwalk. Dort warten noch die Verbandsligisten Chemie Premnitz und PHC Wittenberge auf einen Eberswalder Mix aus beiden Männermannschaften. "Es ist für uns ein guter Test vor Saisonbeginn gegen zwei Verbandsligisten. Natürlich wollen wir gewinnen, auch wenn es schwer wird", sagte der neue SVE-Trainer Dirk Ehrlich zum Pokalauftakt.

Bären-Trainer Christopher Metzdorf hat neben Verbandsligist HC Neuruppin auch noch den Oranienburger HC II in Bernau zu Gast. "Ich sehe das eher als zwei gute Trainingsspiele, gerade nach dem Umbruch in der Mannschaft mit der Integration etlicher A-Junioren ins Team. Für das Weiterkommen rechnen wir uns nichts aus. Aber man kann noch einige Dinge unter Wettkampfbedingungen testen", sagte der Trainer des Landesligisten.

Nach den Männern haben die Bernauer Verbandsliga-Frauen ihren ersten Pflichtspielauftritt im Landespokal. Gegner ist der HSV Müncheberg/Buckow.

Auch den Landesliga-Männer des Finowfurter SV ist Heimrecht zugelost worden. Am Sonntag ist Ligakontrahent Blau-Weiss Perleberg um 12 Uhr erster Gegner in der Hans-Wendt-Sporthalle. Im zweiten Halbfinale ab 13 Uhr treffen der Landesligist HC Angermünde und der hohe Favorit aus der Brandenburgliga, Jahn Bad Freienwalde, aufeinander.

FSV-Trainer Toni Renz sieht der Sache zwar angespannt und dennoch gelassen entgegen: "Für uns ist das der ideale Test eine Woche vor dem Punktspielstart. Viel probieren und möglichst keine Verletzungen gilt als oberste Priorität. Ansonsten sind wir klarer Außenseiter, sollte sich allerdings unverhofft die Chance zum Weiterkommen ergeben, und solche Wunder hat es schon gegeben, dann nehmen wir diese auch wahr."

Ebenso wie die Männer starten auch die FSV-Frauen über den Pokal in die neue Saison. Nach genau demselben Modus, allerdings schon am Sonnabend treffen sie daheim ab 13 Uhr auf den Brandenburgligisten Oranienburger HC. Das zweite Halbfinale um 14 Uhr bestreiten der HSC Frankfurt (Brandenburgliga) und der HSV Wildau (Verbandsliga). Das Spiel um Rang drei beginnt um 15.30 Uhr, das Finale zum Weiterkommen startet um 16.30 Uhr.

"Auch wenn höherklassige Mannschaften dabei sind, wollen wir schon eine Runde weiterkommen. Aber in erster Linie sehen wir es als eine Generalprobe für den Saisonauftakt. Da werden wir noch einige Dinge unter Wettkampfbedingungen testen", sagte FSV-Trainer Dirk Menzel.