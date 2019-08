Erst die Bulls verprügeln, dann werden die Adler gerupft

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Für die Eberswalder Warriors steht am Sonntag das letzte Heimspiel der Football-Saison auf dem Programm. Zu Gast sind die Mecklenburg Bulls, mit denen die Warriors nach dem Hinspiel-Sieg in letzter Sekunde noch eine Rechnung offen haben. Los geht es um 15 Uhr auf dem Finower Sportplatz am Wasserturm. Doch bei den Warriors geht der Blick auch schon hinaus zum 19. Oktober. Dann ist die Saison eigentlich gelaufen, nur der Höhepunkt fehlt noch: der Barnim Bowl. Gegner sind die Berlin Adler, wohl eine der bekanntesten Football-Teams Deutschlands. Dazu wird es eine große Partie mit Live-Band und viel Drumherum geben: So etwas hat Finow noch nicht gesehen, versprechen die Warriors.