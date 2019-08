Udo Plate

Seelow (MOZ) Den Parkplatz am Seelower Einkaufszentrum haben sich die Organisatoren vom MC Seelow am Sonnabend für den Doppelrenntag des 9. ADAC-Laufes sowie den 6. Lauf zu Berlin-/Brandenburger Meisterschaft auserkoren. Ab 9 Uhr werden die Kartslalom-Akteure im Parcours zwischen den Pylonen unterwegs sein. Damit jedoch nicht genug: Die Abteilung Kartslalom des MC Seelow begeht zudem den 25. Geburtstag. Daher gibt es ein buntes Programm am Kurs.