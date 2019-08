HCA startet mit Sonntagspiel

Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Die Handballer aus Angermünde und Schwedt stehen vor dem Saisonstart – zwar noch nicht als offizielle Spielgemeinschaft – die Formalitäten dauern noch und greifen erst in der übernächsten Saison – aber dennoch ist es in der kommenden Spielzeit schon so, dass in allen Mannschaften Schwedter und Angermünder zusammenspielen.

Vier Erwachsenen-Teams treten unter HC Angermünde an. Die Heimspiele finden abwechselnd in Schwedt und Angermünde statt. Die Ü-40-Herren starten weiter unter SSV PCK Schwedt. Im Nachwuchs wird entweder unter SSV- oder unter HCA-Flagge gestartet.

Die Frauen des HC Angermünde sind als Brandenburgliga-Meister in die Ostsee-Spree-Oberliga, der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland, aufgestiegen und haben am Sonntag zum Saisonauftakt gleich ein Heimspiel. Sie empfangen um 15 Uhr die Füchse Berlin Reinickendorf II. "Wir sind bereit für diese neue, schwere Aufgabe, haben uns sehr gut vorbereitet und aus 30 Frauen die leistungsstärksten fürs erste Team nominiert. Die restlichen Frauen treten in der Kreisunion unter Leitung von Thomas Branding an", erzählte Denny Reinicke, der zusammen mit Dirk Cavalier wieder das erste Teambetreut.

Im neuen Klassement bekommen es die HCA-Frauen mit 13 Gegner zu tun. Es wird eine lange Saison mit 26 Spieltagen, das letzte Match, wieder mit Heimrecht, findet am 25. April gegen den TSC Berlin statt. Im Pokalwettbewerb steigen sie erst ab der 2. Runde am 5./6. Oktober ein.

Männer starten mit Pokalmatch

Für die Männer des HC Angermünde geht es in der Landesliga Nord weiter. Sie bestreiten das erste Pflichtspiel in der 1. Runde des Landespokals, müssen am Sonntag zum Finowfurter SV reisen, um dort gegen den Gastgeber, gegen den SV Blau-Weiß Perleberg und den SV Jahn Bad Freienwalde zu bestehen. Eine Woche später, am 7. September um 18 Uhr, steigen die Herren mit dem Uckermarkderby beim SV Berolina Lychen in die Punktspielsaison ein. Elf Teams kämpfen in dieser Staffel um den Sieg, darunter mit dem Templiner SV Lok drei uckermärkische Vertretungen.

Im Nachwuchsbereich ist leider keine Uckermark-Mannschaft auf Landesebene vertreten. Die weibliche C-Jugend der SSV PCK Schwedt (als Spielgemeinschaft mit dem HCA) wurde kurzfristig aus der Oberliga zurückgezogen.

Drei Erwachsenen-Teams (Frauen HCA II, Männer HCA II, Ü 40 SSV PCK Schwedt) und sieben Nachwuchsmannschaften des HC Angermünde und der SSV PCK Schwedt spielen in der Saison 2019/20 auf Kreisebene. Eine A-Jugend-Teilnahme gibt es nicht, in der B-Jugend startet man als SSV PCK Schwedt mit einem weiblichen Team im Neuner-Feld. Die C-Jugend ist weiblich und männlich besetzt unter SSV PCK, die D-Jugend startet männlich und weiblich unter HC Angermünde, im HCA-E-Bereich spielen Mädchen und in der F-Jugend kämpft eine gemischte Mannschaft unter HCA.

"Wir sind stets bemüht, Nachwuchs für unseren Sport an den Schulen zu gewinnen, deswegen führt unser Verein zwei Schul-AG’s in der Angermünder Puschkin- und Bruhnschule sowie eine AG in der Schwedter Waldrand-Schule durch", erzählte Denny Reinicke, der auch HCA-Vorsitzender ist.