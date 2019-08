Meister im Springreiten gesucht

Carola Voigt

Pinnow (MOZ) Nach zweimonatiger Sommerpause geht es im uckermärkischen Reitsport weiter. Am Sonnabend und Sonntag wird im Rahmen des deutsch-polnischen Nationalparkfestes das 9. Nationalpark-Springturnier in Pinnow ausgetragen. Hier werden auch die letzten Uckermarkmeister des Jahres gekürt. In der Dressur und dem Fahrsport mit Kutschen sind die Champions bereits ermittelt worden.

14 Prüfungen stehen in Plan. "Gemeldet haben 80 Reiter, die zum Teil mit mehreren Pferden Eisen im Feuer haben, sodass gut 300 Starts an beiden Tagen zu absolvieren sind. Erfreulich ist die hohe Nennzahl für die beiden ausgeschriebenen Nachwuchswettbewerbe. Hier können die Nachwuchsreiter das Erlernte unter Turnierbedingungen anwenden", so Werner Bogs, der die Turnierleitung inne hat. Diane Iven, die ebenfalls zur Turnierleitung gehört, fügte hinzu: "Alles ist bestens vorbereitet, jetzt hoffen wir nur auf gutes Wetter, damit wir diese pferdesportliche Tradition in der Uckermark fortsetzen können."

Zeitplan am Sonnabend:

8 Uhr: Springprüfung Kl. A** (UMM 1. Wertung/LK 5), 9.15 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A**, 10.15 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L , 11:15 Uhr: Springprüfung Kl. A*, 12 Uhr: Festumzug, 13 Uhr: Zwei-Phasen-Springpr. Kl. L (UMM 1. Wertung/LK 4), 14 Uhr: Punktespringprüfung Kl. L, 15 Uhr: Springprüfung Kl. M*, 16 Uhr: Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde (UMM 1. Wertung LK 1-3)

Sonntag:

9 Uhr: Standard Spring- WB, 10 Uhr: Stilspring WB mit erlaubter Zeit (UMM 1. Wertung LK 6), 11 Uhr: Stilspringprüfung mit Stechen Kl. A* (UMM 2. Wertung LK 6 + 5), 12:30 Uhr: Springprüfung Kl. L (UMM 2. Wertung LK 4), 13:30 Uhr: Springprüfung Kl. M* mit Stechen (UMM 2. Wertung LK 1-3), Ehrung der Uckermark Meister, 14:30 Uhr: Springprüfung Kl. A**