Nicht alles ist rosarot

BAK entlässt Trainer Ersan Parlatan

Der selbsternannte Mitfavorit der Regionalliga Nordost, der Berliner AK, hat sich am Donnerstag von Trainer Ersan Parlatan getrennt. Die Hauptstädter waren mit drei Siegen gestartet, unter anderemeinem 2:0 in Fürstenwalde, danach aber gab es drei Niederlagen am Stück. Nach dem 2:4 gegen die VSG Altglienicke – und das nach einer 2:0-Halbzeitführung – zog der Verein die Reißleine und beurlaubte den 42 Jahre alten Deutsch-Türken perTelefon.⇥kb