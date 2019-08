Ohne sechs gegen den Favoriten

Kai Beißer

Grünheide/Beeskow (MOZ) Christoph Genilke hat sich am Knie verletzt, Marcus Schwiderski und Oliver Buck sind nach ihren Kreuzbandrissen noch im Aufbautraining, auch Tom Friedrich ist noch Rekonvaleszent, Moritz Kraft und Clemens Wetzel fehlen aus persönlichen Gründen. "Der Kader für das Spiel gegen den Top-Favoriten ist sehr übersichtlich", sagt Frank Morawetz, Trainer des Grünheider SV, etwas lakonisch.

Um 18.30 Uhr ist am Sonnabend der Stralsunder HV in der Löcknitzhalle zu Gast. Die Hansestädter haben als Vorjahresmeister den Aufstieg in die 3. Liga in einer unerquicklichen Relegation verpasst. Sie unterlagen zunächst in Hin- und Rückspiel der HG Hamburg-Barmbek und scheiterten dann am TuS Vinnhorst (Oberliga Niedersachsen) und dem OHV Aurich (Nordsee). Trotz dieser Enttäuschung blieb die Mannschaft zusammen und will in dieser Saison einen neuen Anlauf starten – eine Aufstiegs-Relegation gibt es nicht wieder.

Die Gastgeber sind also nicht nur aufgrund der Personallage krasser Außenseiter. "Aber wir geben kein Spiel verloren. Die Jungs, die da sind, werden Moral zeigen, Leidenschaft und Emotion in die Waagschale werfen", verspricht Morawetz. "Das sind wir allein schon unseren Fans schuldig."

Pneumant spielt in Müncheberg

Auf Landesebene wird am Sonnabend die erste Pokalrunde ausgetragen. Bei den Frauen ist Rot-Weiß Friedland im Beeskower Sportzentrum Gastgeber eines Dreierturniers. Der Verbandsligist bekommt es im ersten Spiel mit Brandenburgligist Lok Rangsdorf zu tun (14 Uhr). Dritte Mannschaft im Bunde ist BB-Liga-Absteiger HV Calau. Trotz der zu erwartenden tropischen Temperaturen hoffen die Rot-Weißen auf eine möglichst große Publikumsunterstützung.

Die Frauen des Grünheider SV treffen zunächst auf Gastgeber OSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf (13 Uhr). Das andere Halbfinale des Vierer-Turniers der Meisterschafts-Kontrahenten aus der Verbandsliga Nord bestreiten Union Neuruppin und der HSV Falkensee, die beiden Sieger spielen dann ums Weiterkommen (17.30).

Bei den Männern trifft Kreispokalsieger Pneumant Fürstenwalde in der Müncheberg-Halle auf den SV Eichstädt (10 Uhr), der SSV Falkensee (beide Verbandsliga Nord) auf den gastgebenden Landesligisten HSV Müncheberg/Buckow. Das Finale ist für 13 Uhr angesetzt.