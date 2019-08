Für nächste 40 Jahre sieben Stunden Messe

Von A wie Altenhelfer bis W bis Wasserbauer

58 Aussteller werden zur "SAM 2019" an den Uckermärkischen Bühnen präsent sein – sie haben beinahe unzählige Ausbildungsberufe in ihrem Angebot. Alphabetisch gesehen reichen sie von Altenhelfer/in und Altenpfleger/in bis zu Verwaltungsfachangestellte/r und Wasserbauer/in. Umfangreich im Angebot sind sogenannte Duale Studienangebote. Jeder Aussteller gestaltet seinen Stand selbst, die Studieren und Arbeiten in einer Firma miteinander verbinden.

Geöffnet ist die SAM am 6. September, 9 bis 13 Uhr, wenn vor allem Schulklassen per Bus-Shuttle erwartet werden, und am 7. September, 10 bis 13 Uhr.⇥jm