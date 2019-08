Einwohner bekommen heute Infos zum Schloss Schwante

Wiebke Wollek

Schwante/Vehlefanz Nur wenige Tage bevor Oberkrämers Gemeindevertreter kommende Woche einen Beschluss zum Schloss Schwante fällen wollen, findet am heutigen Freitagabend wie geplant eine Einwohnerversammlung in der Vehlefanzer Turnhalle, Bärenklauer Straße 22, statt. Bürgermeister Peter Leys (BfO) wird vor Ort sein, um die Fragen der Gäste zu beantworten. Beginn ist um 18 Uhr. Anja Rettschlag von der Bürgerinitiative betonte am Mittwoch noch einmal, dass sie große Hoffnung auf eine Kompromisslösung habe.

Seitdem das Schloss neue Eigentümer hat, sind viele Einwohner des Ortes unzufrieden. Zum einen betrifft dies den Schlossparkweg, der bislang für Spaziergänger frei war und der nun verlegt werden soll. Er wurde bislang als Weg zur Kita, zum Bahnhof oder ins Dorfzentrum genutzt. Zum anderen soll der Park mit Streuobstwiese nach Wunsch der neuen Eigentümer nicht mehr dauerhaft öffentlich zugänglich sein.

Anfang Juni hatten es die Gemeindevertreter abgelehnt, dass im Grundbuch die Dienstbarkeit auf dem Weg gelöscht wird. Deshalb will die Gemeinde einen Kompromiss ausarbeiten. "Die Bürgerinitiative erhofft sich von dieser Versammlung, dass sich noch ein paar Änderungen und auch neue Blickwinkel von den Bürgern ergeben", sagt Anja Rettschlag. Diese könnten die Gemeindevertreter in ihren Kompromissvorschlag mit einfließen lassen, wünscht sich die Initiatorin. Anja Rettschlag war es auch, die mit Unterschriftenlisten für die heutige Einwohnerversammlung gekämpft hat. "Ich möchte, dass der Park für uns Bürger erhalten bleibt", sagt sie. "Ich hoffe auch, dass neben dem Bürgermeister viele Gemeindevertreter vor Ort sein werden, um sich den kritischen Fragen aus der Bevölkerung zu stellen." Wenn die neuen Eigentümer zur Versammlung erscheinen, würde sie sich freuen, sie hält die Anwesenheit aber nicht für zwingend notwendig. "Ich habe nichts gegen sie", sagt Anja Rettschlag.

Der Gemeindevertreter Jörg Ditt (Grüne) sieht die ganze Debatte kritisch. In einer Presseerklärung warnte er am Donnerstag vor der folgenden Sichtweise: "Ein Märchen von einem Schloss, das vom Schauspielerprinzen aus dem Dornröschenschlaf geküsst wurde und das den Menschen nun von der reichen Fee weggenommen wird. Ein solches Vorgehen hilft keinem, schon gar nicht den Menschen vor Ort." Er hofft auf eine sachliche Diskussion. wol