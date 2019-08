Zahl der Arbeitslosen steigt leicht

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Zahl der Arbeitslosen hat im Bereich der Geschäftsstelle Eisenhüttenstadt der Agentur für Arbeit im August um 20 Personen leicht zugelegt. Derzeit sind in Eisenhüttenstadt und den umliegenden Ämtern 2398 Arbeitslose gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,8 Prozent, 0,1 Prozent unter der des Landkreises. "Trotz schwächelnder Konjunktur im Bund zeigte sich der Arbeitsmarkt in Ostbrandenburg im August weiterhin robust. Es haben sogar mehr Menschen als noch vor einem Jahr eine Erwerbstätigkeit aufgenommen", erklärte Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt. "Die Firmen halten an ihren Mitarbeitern fest, das Risiko entlassen zu werden, ist sehr gering."

Arbeitsagentur und Jobcenter würden auch mit individuellen Förderungen unterstützen. Dazu gehören unter anderem Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung, Existenzgründerzuschüsse sowie Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber. In Ostbrandenburg profitieren davon derzeit mehr als 5000 Menschen.

Im Bereich Eisenhüttenstadt gibt es derzeit 533 freie Stellen. "Arbeitgeber meldeten im August 133 neue Jobs, 31 mehr als vor einem Jahr", heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsagentur. Im gesamten Landkreis Oder-Spree sind derzeit 1232 Stellen als vakant gemeldet. Davon gingen im August 267 neue Stellen ein, am meisten aus dem Bereich Handel und Tourismus.