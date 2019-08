Handeln bevor es zu spät ist

Marco Marschall

Bad Freienwalde Artillerie-Offizier, Speditionskaufmann, Diplombetriebswirt und heute Gewerbeaufsichtsbeamter – zwischendurch wollte der 51-jährige Falkenberger Knut Koall auch mal Tierarzt werden. Sein nächster Berufswunsch wäre, den Plakaten an dem Laternenmasten nach zu urteilen, Landtagsabgeordneter. Der ledige Vater zweier erwachsener Kinder und Opa dreier Enkel ist Direktkandidat von BVB/Freie Wähler. Ganz gleich, wie er seine Chancen einschätzt: "Mir ist wichtig, dass das nicht anonym ist, dass sich da jemand mit Gesicht und Namen präsentiert", sagt er. Deshalb brauchen auch die Freien Wähler einen Direktkandidaten.

Es ist Koalls zweite Kandidatur für den Landtag. Wieder für die gleiche Partei. Sein Vertrauen in die Altparteien hat der Mann, der von Kindesbeinen an in Falkenberg lebt, verloren. Und die AfD? "Da sind kluge Leute in der AfD", sagt er. Mit einigen Bestrebungen in der Partei sei er allerdings nicht einverstanden. Aus seiner Sicht hätten die Altparteien letztlich den Nährboden für die AfD bereitet. Bei den Freien Wählern ist Koall vielleicht auch weil er sich, wie er selbst sagt, schon früher immer den Schwächeren verbunden gefühlt hatte.

Vieles verpennt

Als schwach würde der Kandidat der Freien Wähler die Leistung der Landesregierung in den vergangenen Jahrzehnten bezeichnen. "Verpennt", ist ein Wort, das Koall oft verwendet, wenn er über die Politiker an der Macht spricht. Stichwort Lehrermangel: "Jetzt stellen die sich hin wie die Orgelpfeifen und sagen ‚ist uns gar nicht aufgefallen’". Koall winkt ab. Es werde von 2400 Lehrern gesprochen, die eingestellt wurden. Dass bald die nächsten 800 in Pension gehen, werde verschwiegen. "Antizyklisches Verhalten" kreidet Koall der Landesregierung an. Es werde erst gehandelt, wenn es schon zu spät ist. Beim Thema Infrastruktur sei das ähnlich. Nachdem die Bahnstrecken immer mehr ausgedünnt wurden, werden manche im Land nun wieder in Betrieb genommen. "Oder der Falkenberger Bahnhof", schneidet der Kandidat ein weiteres Beispiel an. Vor Jahren sei der verkauft worden. Nun werde darüber nachgedacht, einen Bahnsteig auf der anderen Seite der Strecke zu errichten. Koall schüttelt den Kopf. "Da gibt es viele solche Punkte, bei denen die linke Hand von der rechten nicht Bescheid weiß", sagt er.

Koalls Heimatdorf, das ländliche Falkenberg, kommt im Gespräch immer wieder vor. Dort hatte der Landtagskandidat schließlich angefangen, sich für andere zu engagieren. Zunächst im Sport. Seit 1992 ist er im Falkenberger Sportverein und führt dort die Abteilung Fußball. In den vergangenen 20 Jahren sei es für die Sportvereine immer schwieriger geworden. Ein großer Einschnitt: der Wegfall der Oberschule in Falkenberg. Politisch wurde Knut Koall 2009 aktiv. Für die Wählergruppe Sportverein sitzt er in der Gemeindevertretung und im Ortsbeirat. Seit 2014 ist er Kreistagsmitglied für die Freien Wähler.

Im Landtag könnte er an etwas arbeiten, das ihm für seine Region wichtig erscheint: Baugebiete. Die nämlich gebe es zwar in einigen Ortsteilen, aber nicht direkt in Falkenberg. Aus Sicht des Kandidaten, ein wirksames Mittel, um Landärzte oder Fachkräfte in die Region zu locken. Anderswo sei Bauen kein Problem. Im berlinnahen Ahrensfelde verschwinde ein Acker nach dem anderen. Die Orte im Speckgürtel seien längst "Satellitenstädte" der Hauptstadt. "Der dörfliche Charakter", das steht für Koall fest, "soll bestehen bleiben". Deshalb soll auch nicht auf der Wiese gebaut werden, sondern dort, wo schon Anschlüsse vorliegen.