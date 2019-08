In Angermünde entsteht der erste Pflegecampus

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die ersten Mieter ziehen bereits ein. Kartons werden ausgepackt, Möbel gebracht, Schlüssel übergeben. Der neue Pflegecampus Angermünde ist fast fertig. In nur acht Monaten haben Baufirmen der Uckermärkischen Entwicklungsgesellschaft aus dem früheren nicht mehr benötigten Asylbewerberheim im Stadtzentrum einen neuen Standort der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG) gemacht. Der Klinikkonzern der Landkreise Uckermark und Barnim betreibt hier ab sofort in zwei Gebäuden mehrere Einrichtungen. Das Projekt ist völlig neu und das erste seiner Art im Unternehmen. So sind zunächst 15 Plätze einer teilstationären Tagespflege entstanden. Hier werden Menschen von Montag bis Freitag nach Bedarf betreut. Es gibt Gemeinschafts- und Ruheräume, es wird direkt im Hause gekocht. Zum Angebot gehören auch Physio- und Ergotherapie.

Aus den früheren Klassenzimmern der Angermünder Förderschule im Nachbargebäude, die hier noch vor dem Einzug der Flüchtlinge existiert hat, sind zwei Wohngemeinschaften mit je sechs Plätzen für pflegebedürftige Menschen geworden. Jeder Mieter bekommt sein eigenes Zimmer, weiterhin gibt es Gemeinschaftsküchen auf jeder Etage. Und das Erdgeschoss wurde so umgebaut, dass hier künftig Menschen intensiv betreut werden können, wenn zum Beispiel eine Rund-um-die-Uhr-Beatmung notwendig ist.

Auf den Campus ziehen auch die derzeit im Krankenhaus untergebrachten Mitarbeiter der Hauskrankenpflege, die von hier aus zu ihren Patienten und Kunden starten. Insgesamt richtet die GLG 35 Arbeitsplätze ein, zwölf davon sind zusätzliche Kräfte.

"Der Bedarf an solchen Einrichtungen ist groß in der Uckermark", schildert Robert Schindler von der GLG die Situation. "Wir bieten hier Alternativen zur vollstationären Pflege." Das sei auch kostengünstiger. Die ersten Zimmer sind bereits vermietet, weitere Verhandlungen laufen.

Kosten von 1,5 Millionen Euro

Dem Landkreis ist der Wandel von der Förderschule über das Asylbewerberheim zum modernen Pflegecampus sehr recht. Denn aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen war das schon fast umgebaute Dauerwohnheim plötzlich nutzlos geworden. Damit stand erneut die Frage nach der Zukunft der unter Denkmalschutz stehenden großen Immobilie. So übernahm die Uckermärkische Entwicklungsgesellschaft die Sanierungskosten von 1,5 Millionen Euro, behält das Gebäude in ihrem Eigentum und tritt als Vermieter auf. Sämtliche Bereiche mussten komplett überholt und pflege- sowie behindertengerecht hergerichtet werden. Der neue Außenfahrstuhl kann sogar sprechen. Ebenso neu ist die Gestaltung des gesamten Außenbereichs mit barrierefreien Rampen und Zugängen.

Für Mitte September kündigt die GLG ein öffentliches Hoffest an. Dann sollen alle Bereiche bezogen sein.