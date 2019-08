Immer ein offenes Haus

Sturzprophylaxe: Ergotherapeutin Sandra Glauer (Mitte) leitete dieses Angebot zum "Tag der offenen Tür" am Sonntagnachmittag im Stephanus-Seniorenzentrum in Bad Freienwalde. © Foto: Wolfgang Rakitin

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einer Reise beginnt fast jeder Tag im Stephanus-Seniorenzentrum. Die unternimmt dann meist Ergotherapeutin Sandra Glauer mit Bewohnern und dies montags bis freitags von 9 bis 10 Uhr. Die ersten kommen früh, um sich die besten Plätze zu sichern. Jetzt im Sommer wird dafür der Innenhof genutzt, über den ein großer Sonnenschirm gespannt ist. Das Oderland Echo ist ebenfalls immer dabei, es wird sich aber auch gemeinsam bewegt oder gesungen. Während Sandra Glauer an diesem Tag etwas über den US-Präsidenten Donald Trump vorliest, zeigt Maik Husnullin, der stellvertretende Leiter der Einrichtung, das Haupthaus, in dem 66 vollstationäre Plätze und vier für die Kurzzeitpflege angeboten werden.

Warteliste für beide Bereiche

Im kleineren Haus nebenan gibt es acht Wohnungen für Einzelpersonen sowie zwei für Ehepaare. Eine Warteliste für beide Wohnformen gebe es immer, sagt Esther Schust aus dem Bereich Hauswirtschaft und empfiehlt, dass sich Interessierte rechtzeitig informieren. "Das ist wie beim Kindergarten", hatte kurz zuvor noch Sandra Glauer gemeint. Aber Omas und Opas Garten ist emotional gesehen anders belegt. Vielleicht könnte dieser Gedanke jedoch eine Brücke bauen. Genauso wie die Jüngsten in der Kita umsorgt werden, geschieht dies auch mit Älteren in einem Senioren- oder Pflegeheim, wenn es zu Hause nicht geht.

Esther Schust verweist auf Hauskranken- und Tagespflege, die Betroffene und Angehörige entlasten können, wenn sie am Ende ihrer Kräfte sind. Die Heime auch anderer Träger in der Kurstadt, aber ebenso in Letschin, Hohenwutzen und Eberswalde seien eine weitere und wichtige Säule. Sie erinnert an den Generationenvertrag und die Frage, wer was wie leisten kann. "Der Wunsch, zu Hause zu bleiben ist groß und verständlich", sagt sie und zieht den Vergleich zu einem Vierseitenhof, auf dem einst oder heute noch mehrere Generationen leb(t)en. "So etwas hat nicht jeder. Viele Ältere sind heute allein, haben auch keine Familie in der Nähe."

Deshalb habe man sich in diesem Jahr unter anderem wieder für einen "Tag der offenen Tür" als das Fest des Jahres entschieden. "Zuvor haben wir mehrfach mit unseren Nachbarn vom Waldhaus gefeiert, aber die konzentriertere Form für sich ist für unsere Bewohnern besser geeignet", erläutert Esther Schust. "Sie haben hier ihre Rückzugsmöglichkeiten und vor allem kurze Wege."

Und das Haus sei voll gewesen. "Angehörige und Nachbarn waren ebenso da wie Interessierte, die sich über die Angebote informieren wollten." Den Tag konnten Bewohner und ihre Familien zudem dafür nutzen, sich bei der langjährigen Leiterin Doris Brieger zu verabschieden. "Offiziell ist dies ja bereits an einem Nachmittag im April in der Konzerthalle geschehen." Aber der Platz dort sei begrenzt und dann gebe es ja noch andere Gründe für ein Fernbleiben wie gesundheitliche Probleme oder berufliche Verpflichtungen."

Rosemarie Arendt habe die Anwesenden am Sonntag in ihrem Sketch mit auf eine Reise genommen, die sich in ihrer Rolle als Rentnerin gönnen wollte, um dann festzustellen, dass ihr doch nichts gut genug ist. Mit dabei war auch das Sanitätshaus Koeppe mit einem Rollstuhlparcours. "Die Hälfte unserer Bewohner ist auf den Rollstuhl angewiesen", erklärt Maik Husnullin. "Der schiebt sich vielleicht einfach, aber damit allein Hindernisse zu überwinden, ist eine ganz anderer Sache."

Überwiegend Einzelzimmer

Froh ist das Trio, dass es auch im Haupthaus überwiegend Einzelzimmer und nur sechs Doppelzimmer gibt. Den Tipp habe noch die einstige Landessozialministerin Regina Hildebrandt (1941–2001) gegeben. Der Neubau sei im November 2004 fertiggestellt worden. Um das Thema Sterben und Tod kommt man bei ihm ohnehin nicht herum. "Obwohl sich viele dem verschließen", heißt es.

Ob und wie eine Sterbebegleitung gewünscht ist, werde im Erstgespräch erfasst, könne aber auch später noch geäußert werden. Die Gruppe "Diakonisches Profil" um Matthias Kleschewski unterbreite dieses Angebot, so wie jeder Einzelne es möchte und begleite oder entlaste gern auch Angehörige. Und selbst, wenn diese sich häufig mit dem schwierigen Thema nicht offen auseinandersetzen würden, so möchten die meisten doch auch nachts angerufen werden, um sich verabschieden zu können.

Nach Wünschen des Teams befragt, müssen die Drei erst einmal überlegen. "Die Nachmittage werden oft lang", sagt Esther Schust dann. Und, dass Außenkontakt wichtig sei. "Besucher, die mit Bewohnern kleine Spaziergänge oder andere Dinge machen, können wir nie zu viel haben." Zurzeit würden die 55 Mitarbeiter durch acht Ehrenamtliche unterstützt.