Kombi aus Bus und Fahrrad

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Für Einheimische und Touristen hat die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft UVG das Uckermark-Shuttle "erfunden". In der Sommersaison und in diesem Jahr noch bis zum 27. Oktober ist der Bus mit einem Fahrradträger für bis zu vier Räder ausgestattet. Sollte mehr Platz benötigt werden, weil zum Beispiel eine Gruppe unterwegs ist, kann dies bei der Verkehrsgesellschaft angemeldet werden.

Platz für zehn Fahrräder

Die UVG hängt dann einen Fahrradanhänger an den Shuttle. Er ist unverkennbar, weil er mit schönen Fotos für die Uckermark wirbt. Zehn Fahrräder finden in dem Anhänger Platz. Der UckermarkShuttle für Radler dreht immer an den Wochenenden und an Feiertagen seine Runde durch den ganzen Landkreis. Er verbindet wichtige Haltepunkte, von denen Erholungsuchende ihre Entdeckungstour starten können. Sie müssen dabei nicht umsteigen, weil verschiedene Linien zusammengeschlossen sind. Es sind immer zwei Busse unterwegs, wobei der eine in Templin startet und der andere in Schwedt.

Kleines Beispiel: Eine Familie mit zwei Kindern samt Fahrrädern könnte in Schwedt um 7.55 Uhr am Busbahnhof starten und um 10 Uhr am Templiner Busbahnhof aussteigen. Von dort kann man zu einem der Templiner Badeseen radeln oder in die Wälder. 16.10 Uhr startet der Bus zur Rückfahrt nach Schwedt mit Ankunft um 18.20 Uhr. Unterwegs werden verschiedenste Stationen wie Gerswalde, Greiffenberg, Angermünde, Flemsdorf und Criewen angefahren, von denen sich ebenfalls Ausflüge lohnen.

"Radtouristen fahren wenig mit dem Bus. Sie kalkulieren ihn noch nicht mit ein", sagt Steffi Pohlan vom Marketing der Verkehrsgesellschaft. "Wir wollen mit unserem Angebot an die Möglichkeit Bus erinnern. Das ist eine nachhaltige Art zu reisen und wir sind froh, dass wir dieses besondere Angebot haben."

Nicht zuletzt können Erholungsuchende durch die Kombination von Bus und Rad wunderbare Ziele in der Uckermark erreichen und ihren Aktionsradius beträchtlich erweitern. Die UVG will durch ihr Angebot Bedürfnisse wecken und Einheimische wie Touristen zum Umdenken bewegen. "Auch als Autofahrer hat man es gar nicht auf dem Schirm, was man mit öffentlichem Nahverkehr alles unternehmen kann", meint Steffi Pohlan.

Anmeldung für den Fahrradanhänger unter 03332 442755