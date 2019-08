Fast 6000 Anträge auf Briefwahl in Frankfurt

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Am Sonntag wählt Brandenburg den siebten Landtag seit 1990. In Wahlkreis 35 Frankfurt (Oder) sind – Stand Donnerstag, 12 Uhr – 45 685 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Ein Überblick:

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürger ab dem 16. Lebensjahr, die im Land Brandenburg ihren Hauptwohnsitz haben. Wer wahlberechtigt ist, hat eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Darauf steht das Wahllokal.

Kann ich auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen?

Ja. Die Vorlage des Personalausweises reicht.

Wie viele Stimmen habe ich?

Zwei – eine Stimme für eine Person, eine für eine Partei. Mit der Erststimme wird ein Abgeordneter für den Wahlkreis direkt gewählt, mit der Zweitstimme die Liste einer Partei. Letztere entscheidet über die Verteilung der Landtagssitze auf die Parteien.

Wie werden die Sitze vergeben?

88 Sitze sind mindestens zu besetzen. 44 Sitze werden an die in den 44 Wahlkreisen direkt gewählten Kandidaten vergeben. Die weiteren Sitze werden entsprechend dem Zweitstimmenergebnis auf die Parteien verteilt. Dabei kann es auch zu Überhang- und Ausgleichsmandaten kommen, wenn eine Partei mehr Direktmandate durch Erststimmen errungen hat, als ihr mit dem Zweitstimmenergebnis zustehen würden. Jede Partei hat vor der Wahl eine Liste mit Kandidaten zusammengestellt. Je weiter vorn ein Bewerber platziert ist, desto größer sind seine Chancen, in den Landtag einzuziehen.

Welche Kandidaten und Parteien stehen in Frankfurt zur Wahl?

In Wahlkreis 35 Frankfurt (Oder) treten acht Direktkandidaten an: Wolfgang Neumann (Die Linke/ohne Listenplatz), Michael Möckel (CDU/Listenplatz 23), Wilko Möller (AfD/Listenplatz 9), Dietrich Hanschel (SPD/Listenplatz 25), Sahra Damus (Grüne/Listenplatz 3), Jens Dörschmann (FDP/Listenplatz 9), Rudolf Haas (Freie Wähler/Listenplatz 17) und Philipp Hennig (Die PARTEI/ohne Landesliste). Um die Zweitstimme werben landesweit elf Parteien mit Landeslisten – von SPD bis V3-Partei.

Was sagen die Wahlprognosen?

Die Datenanalytiker von wahlkreisprognose.de erwarten in Frankfurt ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Direktmandat zwischen Wolfgang Neumann (Linke/zuletzt bei 23 Prozent) und Wilko Möller (AfD/22 Prozent). Aber auch Michael Möckel (CDU/18 Prozent) hat Chancen. Sahra Damus hat auf Platz 3 der Grünen-Landesliste ein Mandat so gut wie sicher.

Sind alle 54 Frankfurter Wahllokale barrierefrei?

Nein, nur 26. Auf der Internetseite der Stadt können sich Wähler informieren, welche Wahllokale barrierefrei zu erreichen sind. Ein Hinweis findet sich auch auf den Wahlbenachrichtigungen. In den übrigen Wahllokalen müssen gehbehinderte Personen fragen, ob ihnen jemand hilft, Stufen zu überwinden. Eine barrierefreie Alternative ist die Briefwahl, die noch bis heute, 18 Uhr, bei persönlichem Erscheinen im Rathaus oder Stadthaus möglich ist.

Wie viele haben bereits Briefwahl beantragt?

Bis Donnerstag, 12 Uhr, gab es bereits 5953 Briefwahlanträge. Um die Auszählung zu beschleunigen, wurden in Frankfurt diesmal neun Briefwahlkreise gebildet.

Wer hat Frankfurt bisher in Potsdam vertreten?

2014 gewann René Wilke mit 31,0 Prozent das Direktmandat, das er im Mai 2018 nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister niederlegte. Über die SPD-Landesliste zog als Nachrücker im Sommer 2018 Wolfgang Pohl als bislang letzter Frankfurter in das Parlament ein. Er gehörte bereits von 1990-1994, 2004-2009, 2011-2014 dem Landtag an. Der erste direkt gewählte Abgeordnete aus Frankfurt war 1990 Peter-Michael Diestel (CDU). Der Rechtsanwalt gewann den Wahlkreis Frankfurt I, der damals nur den nördlichen und mittleren Teil der Stadt umfasste, und blieb bis 1994 Mitglied des Landtages. Weitere direkt gewählte Abgeordnete aus Frankfurt waren Reinhart Zarneckow (SPD/1994), Frank Hammer (Linke/1999 und 2004 – mit 39 Prozent) und Axel Henschke (2009). Daneben zogen mehrere Frankfurter Politiker seit 1990 über Parteilisten in den Landtag ein oder rückten nach, darunter unter anderem Detlef Karney (CDU) und Heidrun Förster (SPD).

Wann ist mit Ergebnissen zu rechnen und wo finden Wahlpartys statt?

In der Wandelhalle im Rathaus präsentiert die Stadt am Sonntag ab 18 Uhr Auszählungsstände. Mit vorläufigen Endergebnissen ist gegen etwa 21 Uhr zu rechnen. Der Kreisverband der Linken lädt ab 17.30 Uhr ins Lucca in der Logenstraße ein. Die CDU trifft sich zur gleichen Zeit in der Movie Bar in der Schmalzgasse. Die Grünen feiern im Kabarettkeller am Rathaus. Die SPD hat sich im Rathaus verabredet. Ebenso die Freien Wähler. Auch die AfD hat – bislang – keine eigene Wahlparty geplant. Die FDP kommt von 17 bis 19.30 Uhr im Wahlbüro in der Leipziger Straße 36 zusammen. Die PARTEI feiert ab 18 Uhr im Elyx am Bahnhof.