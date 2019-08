Noch gibt es Briefwahl-Unterlagen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Am Sonntag öffnen um 8 Uhr die Wahllokale für die Landtagswahl. In Eisenhüttenstadt gibt es 18 davon und drei Briefwahlvorstände. Wer am 1..September verhindert sein sollte, hat noch die Chance, per Briefwahl abzustimmen. Die Unterlagen dafür können bis heute, 18 Uhr, im Zimmer 9 des Rathauses abgeholt werden, teilte der Pressesprecher mit. Entweder man lässt den Schein im Umschlag gleich im Rathaus oder steckt ihn dort in den Briefkasten. Ansonsten muss er am Sonntag bis 18 Uhr beim Briefwahlvorstand im Rathaus sein.