Vier Blöcke im Manschnower "Steintal" verkauft

Ulf Grieger

Manschnow (MOZ) Die Gemeinde Küstriner Vorland hat beschlossen, die Neubaublocks in der Manschnower Friedensstraße 70 und 72 bis 74 samt der Parkplätze an eine Rostocker Immobilienfirma zu verkaufen. Darüber informierte Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert nach den in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen auf Nachfrage. Es handele sich um 168 Wohnungen, von den derzeit 74 (44 Prozent) nicht vermietet bzw. nicht mehr vermietbar sind.

Mit Erlös Kredit getilgt

Der Verkaufserlös werde für die Gemeinde nach Abzug der Kosten sogar ein kleines Plus einbringen, informierte der Amtsdirektor. Das müsse jedoch wieder zur Kredittilgung eingesetzt werden. Der Gemeinde bleiben zur Gestaltung ihrer sozialen Wohnungspolitik noch 81 kommunale Wohnungen in den Ortsteilen. Der Verkauf der vier Wohnblöcke ist Bestandteil des Haushaltssicherungskonzepts.

Vor 20 Jahren wollte Küstriner Vorland – noch unter Bürgermeister Willi Stellmacher – die damals 400 kommunalen Wohnzen komplett verkaufen. Mit dem Erlös sollte das kommunale Defizit beseitigt werden. Zudem sollte die begonnene Sanierung, insbesondere der Manschnower Wohnblöcke, beginnen. Dieses Vorhaben war seinerzeit letztlich dann doch nicht zustande gekommen. Rund zehn Jahre später, Anfang 2012, wechselte einer der Wohnblöcke den Besitzer. Die Gemeinde verkaufte einen der fünf heute fast 40 Jahre alten Gebäude. Dessen 40 Wohnungen wurden zuvor leer gezogen. Für die Manschnower entwickelte sich das zum Erfolgsmodell. Denn der neue Eigentümer sanierte die Wohnungen und blieb mit den Mieten im bezahlbaren Rahmen. Einige Mieter aus den kommunalen Blöcken zogen in den privatisierten Block. Allerdings blieb die Gemeinde, wie auch beim jetzigen Verkauf, auf den Altschulden sitzen.

Minusgeschäft seit Jahren

Dass die Gemeinde kein Geld hat, die Wohnungen selbst zu modernisieren, hatte Bürgermeister Werner Finger bereits 2016 deutlich gemacht. Damals lag der Wohnungskredit noch bei 3,6 Millionen Euro. 527 000 Euro betrug der Anteil an den DDR-Altschulden. Wegen des Leerstands konnten die laufenden Kosten nicht durch Mieteinnahmen gedeckt werden. Ein Minusgeschäft seit Jahren.

Um so optimistischer sind nun die Gemeindevertreter, was den Verkauf anbelangt, der zum Jahresende realisiert sein soll. Es sei der größte kommunale Wohnungsverkauf in der Geschichte des Amtes Golzow, betonte Lothar Ebert. Manschnows Ortsvorsteher Raimar Wendland, er konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Abstimmung teilnehmen, begrüßt den Verkauf und hofft auf eine ähnliche Entwicklung wie beim bereits verkauften Block.