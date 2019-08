Alarm in der Gießerei von Duktil-Guss

Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Ein gewöhnlicher Vormittag auf dem Betriebsgelände bei Duktil Guss in Fürstenwalde: Mitarbeiter eilen zur Kantine, Besucher einer Tagung halten ihre Konferenz im Verwaltungsgebäude ab, in der Produktionshalle der Eisengießerei geht es am Ofen heiß her und im Büro von Betriebswirtschaftlerin Maria Ostrzinski schwelt die Mittagshitze. Ihr Kollege Martin Peters ist in der Produktionshalle zugange und offiziell als Verantwortlicher für Arbeitssicherheit im Einsatz.

Anstatt Gefahrensituationen für die Mitarbeiter der Gießerei abzuwenden, legt der 38-Jährige im Hydraulikkeller einen Brand. "Alles nur Übung", wiegelt Maria Ostrzinski ab: "Die Produktionsmitarbeiter werden den Rauch hoffentlich bemerken und den Alarm auslösen." Sie ist eine der wenigen Eingeweihten der geplanten Übung. Alle anderen werden tatsächlich wenige Sekunden später aus ihren Tätigkeiten gerissen, als um 11.57 Uhr die Alarmsirene ertönt. Maria Ostrzinski eilt sofort zum Empfang, schnappt sich die Handsirene und betätigt diese, um letzte Verweilende zu warnen.

Die Gefahr scheint wenig später gebannt: 120 Angestellte haben sich unversehrt auf dem Sammelplatz eingefunden und warten auf Anweisungen. Vor ihnen steht Martin Peters, der den Übungseinsatz zusammen mit der örtlichen Feuerwehr koordiniert hat, und klärt über den simulierten Notfall auf. Im vergangenen Oktober fand die letzte Evakuierungsübung auf dem Gelände statt. Doch dieser Einsatz ist besonders, "mit Überraschungsbesuch", kündigt Peters an. "Die Alarmierungskette hat gut funktioniert. Portugiesische Feuerwehrkollegen waren im Rahmen einer Partnerschaft Teil der Übung. Ich freue mich, dass sie heute an unserer Seite sind."

Portugiesische Partnerschaft

Bei Bratwurst, Steak und Getränken beginnt der gemütliche Teil der Übung. Mit dabei sind 20 Mann der Fürstenwalder Feuerwehr und drei portugiesische Einsatzkräfte. Sie sind extra am Mittwoch aus Vila do Bispo (Algarve) angereist, um die Arbeitsweise der Landesfeuerwehrschule in Frankfurt (Oder) kennenzulernen und sich mit den Fürstenwaldern über Risiken bei der Waldbrandbekämpfung auszutauschen. Erst am Morgen waren sie bei zwei kleineren Einsätzen dabei und noch am Nachmittag wollten sie das Feuerwehr- und Katastrophenschutzzentrum besuchen.

Am Ende hat sich der von Peters initiierte Austausch gleich doppelt gelohnt: Feuerwehrchef Jörn Müller und Sven Erkner vom Förderverein unterstützen die Partnerschaft mit einer Sachspende. Aus dem Fürstenwalder Altbestand dürfen die Portugiesen am Sonntag ein hydraulisches Rettungsgerät mit nach Hause nehmen – im Gegenzug überreicht die Gießerei der örtlichen Feuerwehr zwei Modell-Hydranten zu Übungszwecken.