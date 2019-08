Kino und Kreuzkümmel verwöhnen Promis und Gäste

Ruth Buder

Bad Saarow (MOZ) Wegen der Hitze haben wir extra Ventilatoren anbringen lassen", zeigt Angela Grabley hoch zur Decke der Kulturscheune, die sich in einen großen Kinosaal verwandelt hat. Die Managerin des Bad Saarower Eibenhofes fühlt sich zuständig für das Drumherum beim 7. Internationalen Filmfestival. Sie hilft mit, Stühle zu stellen, sagt, wo die schattenspendenden indischen Festzelte stehen sollen, weist die Caterer ein. Und das alles bei über 30 Grad Hitze.

Völlig durchgeschwitzt vom Schleppen seiner Technik-Kisten ist Stefan Grund, der dafür verantwortlich ist, dass der richtige Film zur richtigen Zeit und möglichst ohne technische Pannen vorgeführt wird. Schon seit vier Jahren ist er mit seiner kleinen Firma Mediamission dabei. Die Filme in Form von Digital Cinema Packages (DCP) hat Festivalleiterin Susanne Suermondt in ihrer Tasche, als sie am Mittwochnachmittag wegen des Staus auf der Autobahn leicht gestresst aus dem Auto steigt.

"Wir bieten hier Kino-Hightech. Das verlangen auch die Verleiher von uns", erklärt sie kurz, bevor sie ihr Büro auf einem Hausboot bezieht. Marie Kessler richtet den Stand des Tourismusverbands Seenland-Oder-Spree ein. "Wir wollen den Gästen des Festivals zeigen, wie schön es bei uns ist", sagt sie.

Dass Rabatten und Wege auf dem Eibenhof gepflegt aussehen, dafür sorgt ständig, und nicht nur zum Festival, Dirk Weidling. Er ist bei der Familie von Salmuth angestellt, in deren Besitz sich das Anwesen befindet. Um die rund 20 Pferde, die dem Festivaltreiben von der Weide oder aus dem Stallfenster zuschauen dürfen, kümmert sich Jenny Kunert.

Und weil bei so einem Festival auch gegessen werden muss, ist Max Frey, Chef der Berliner Catering-Firma Kamun (deutsch: Kreuzkümmel) gekommen. Er lädt mit Unterstützung seines Freundes Christopher Brandt Ofen, Grill und Lebensmittel vom Hänger. "Eigentlich bin ich Upcycling-Künstler, arbeite in Fürstenwalde und Braunsdorf. Aber ab und zu helfe ich Max beim Catering", erzählt Brandt, während er die eingeschweißten Brötchen in Regalen verstaut. "Kamun" steht für ein internationales Catering, für Begegnungen und Austausch während des Essens. "An einigen Tagen werden auch syrische Flüchtlinge kochen", verspricht Kamun-Chef Max Frey, der bereits im vergangenen Jahr die Festivalgäste kulinarisch verwöhnte.

Offenbar deshalb gehen nur wenige in das 100 Meter entfernten Landhaus "Alte Eichen". Darum biete man auch kein Festival-Menü mehr an, wie in vergangenen Jahren. "Aber es kann sein, dass Bummelgäste bei uns einkehren", sagt Restaurantleiter Darko Runge auf die Frage, ob der Gasthof von den Filmtagen profitiere. Es sei schön, dass es das Festival gebe, "aber wir sind darauf nicht angewiesen."

Dass das Festival schon im Bewusstsein aller Saarower angekommen ist, glaubt Angela Grabley nicht. "Das ist wie bei allen Kulturveranstaltungen, man sieht oft die gleichen Gesichter", sagt sie. Dennoch beobachte sie, dass von Jahr zu Jahr das Publikum vielfältiger werde. Jeder könne vorbei kommen, auch wer keine Filme anschaue, habe die Möglichkeit, das besondere Flair auf dem Eibenhof zu genießen.

7. Internationales Filmfestival "Film ohne Grenzen", bis Sonntag auf dem Eibenhof in Bad Saarow